Összeállításunkban felidézzük, miről írt a Kelet-Magyarország évtizedekkel ezelőtt ezen a héten.

Hatvan éve írtuk

1963. május 10., péntek

Budapest-Nyíregyháza: 3 óra 45 perc a Szabolcs expresszen

A debreceni MÁV igazgatóság székházában Magyari István sajtótájékoztatót tartott a hamarosan életbe lépő 1963/64-es vasúti menetrendről. Több örvendetes bejelentés hangzott el a menetidők további csökkentéséről, új járatokról, a kulturáltabb utazást szolgáló intézkedésekről.

Szabolcs expressz néven 18 óra 35 perces nyíregyházi indulással gyors motorjárat indul, amely Hajdúszoboszlón kívül nem áll meg Budapestig, és a csaknem 300 kilométeres távolságot 3 óra 45 perc alatt teszi meg. 3 órával rövidül az esti Záhony—Budapest távolsági személyvonat menetideje is. A Záhonyból 20 óra 03 perckor induló szerelvény 22 óra 57 perckor indul Nyíregyházáról, és 4 óra 32 perckor lesz Budapesten.

Ötven éve írtuk

1973. május 12., szombat

Nagy a felhozatal primőrből

A zöldségféleségekből a MÉK boltjaiban óriási választék várja a vásárlókat. Az új zöldhagyma csomagja 1,40, a csípős zöldpaprika darabja 2,20—3,20, a töltenivaló fehér paprika darabja 5 forint, az újretek csomója 60 fillértől 3,50 forintig megoszlik, az újkaralábé 1,20—2,50 forintba, a saláta 1—2 forintba kerül.

A szép retek és saláta Bács megyéből került a nyíregyházi piacra. A paradicsom és az uborka Csöngrád megyéből érkezett. A többi zöldségféleséget a helyi és környező termelőszövetkezetek hozták a piacra.

Negyven éve írtuk

1983. május 8., vasárnap

Sóstóhegyre vasúton érkezik a Márka

Tízéves a Márka üdítőital. Igaz, Szabolcs-Szatmár megyében még csak kilenc, mert az első esztendőben nem forgalmazták országosan, így nálunk sem árusították a pincegazdaságok és borforgalmi vállalatok termékét. Az egy évtized során negyvenmillió kisüveg és tízmillió nagyüveg Márka fogyott el a megyében. A vásárlók hamar megkedvelték a különböző ízesítésű üdítőket. A kezdeti három-négy féle ízesítésű üdítő italból ma már tízfélét gyártanak. Vezértermék a szőlő, emellett hazai alapanyagból készül a meggy, a fekete és piros ribizke, a málna, az alma, míg import alapanyagból a limon, a narancs, a mandarin, a grape-fruit és a tonik.

A Márkát Szabolcs-Szatmár megyében a borgazdasági kombinát nyírségi üzeme forgalmazza. Sóstóhegyre vasúton érkezik az ital, s innen már közúton viszik az üzletekbe.

1983. május 8., vasárnap

Pontosztozkodás a tiszántúli rangadón

Mihály-napi vigasságot rendeztek Debrecenben, és már reggeltől hangos volt a Nagyerdő. Ez délután átragadt a több ezer debreceni és a néhány száz nyíregyházi szurkolóra is. A labdarúgó NB I 24. fordulójában megrendezett meccs előtt mindkét csapat tábora bizakodott a számára kedvező eredményben, csakúgy, mint az edzők. Gól nem született.

Debrecen-Nyíregyháza 0-0

Debrecen, 17 ezer néző, vezette: Jaczina (Szávó, Benkő).

Debrecen: Szűcs — Ludánszki, Szigeti, Sallai, Deákvári — Menyhárt, Selyem, Szikora (Magyar a 61. percben) — Farkas (Tímár a 61. percben), Kerekes, Jankovics.

Nyíregyháza: Csepecz — Polyák, Gáspár, Szikszai, Varga — Bezzegh, Halász (Farkas a 87. percben). Szűcs — Bartha, Kiss, Czeczeli (Imre a 70. percben).

Harminc éve írtuk

1993. május 11., kedd

Sikeres volt az autósparádé

Sikerrel zárult a Sóstó-erdei Szabadidő Parkban a hétvégi Autóshow ’93 kiállítás. Többezren kötötték össze a kellemest a hasznossal, s látogattak el a népszerű kirándulóhelyre gyönyörködni a csodaszép járművekben, megnézni a kísérőprogramokat, egyszóval kikapcsolódni.

Cserkuti György, a szervező Car-Art Stúdió vezetője is úgy értékelt: a látogatottság alapján van jogosultsága egy ilyen rendezvénynek a parkban.

1993. május 12., szerda

Ellopta a biciklit a Kortyintó elől

A női kerékpár a ház udvarában, a garázs mellé volt támasztva. A család temetésen volt, mikor a vádlott a helyzetet kihasználva ellopta a biciklit. A tolvaj igyekezett hamar megszabadulni a lopott dologtól, s a kerékpárt eladta egy falubelijének, aki egyébként nem is tudott arról, hogyan jutott az illető a kerékpárhoz. Ä vádlott a következő nap sem tudott felhagyni tolvajlási hajlamával: a Kortyintó nevű italbolt elől tovabiciklizett — a más tulajdonában lévő — magyar gyártmányú, piros női kerékpárral. Ezt is ugyanannak a személynek akarta eladni, akinek az előző esetben, de a korábbi vevő most kevés pénzt ígért érte. A vádlott ekkor hazavitte a kerékpárt és mérgében szétszerelte. Az alkatrészeket később eladta.

A Nyíregyházi Városi Bíróság megállapította, hogy a vádlott két lopást követett el, ami vétségnek számít. Büntetésül a bíróság az elítéltet két évre próbára bocsátotta. Az okozott kár nagy része megtérült.