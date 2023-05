A táncos, énekes műsorokat követően a zene vette át a főszerepet, elsőként a Brancs együttes, majd ezt követően a Groovehouse biztosította a jó hangulatot. Az estét egy igazán fergeteges hangulatú Delta élő koncert zárta a kilátogatók legnagyobb örömére.

Rekordszámú, több ezer látogató és igazi feltöltődés jellemezte a teljes napot.



– Köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, akik most is mindent megtettek azért, hogy a kilátogató vendégek igazán jól érezhessék magukat! Jövőre újra együtt majálisozunk! De ne szaladjunk ennyire előre, Harangod még idén is fesztivál helyszín lesz – ajánlotta Horváth Tibor.