– Ez azonban kötelez is minket arra, hogy a jelenben és a jövőben is mindent megtegyünk a megyeszékhely fejlődéséért és az itt élők boldogulásáért. A múlt hagyományait és értékeit megőrizve kell a jelenben és a jövőben is építkeznünk, méghozzá hittel és elszántsággal. Ma egy olyan városban élhetünk, melyre méltán büszkék lehetünk, és amit meg lehet mutatni az ide látogatóknak, érkezzenek hazánkból, vagy külföldről. Rohamléptekben fejlődik a gazdaság, új munkahelyeket teremtünk, fejlesztjük a város infrastruktúráját, és folyamatosan új turisztikai attrakciókat hozunk létre. Büszkék lehetünk az állatparkra, a tófürdőre, a szabadtéri múzeumunkra, ahogy az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb zenélő szökőkútjára is. A kulturális negyed is elismerést érdemel, benne a színházzal, a Kállay Gyűjteménnyel és a Szindbáddal – hangsúlyozta a polgármester, aki a gyümölcsöző testvér- és partnervárosi kapcsolatokról is beszélt.

Gyümölcsöző kapcsolatok

Mint mondta, az idei városnap ilyen szempontból is rendkívül gazdag, mivel a kapcsolatokban is jubileumokat ünnepelhetnek.

– Nagybányával 20 éve, Bialsko-Bialával 5 éve állunk kapcsolatban. Kívánom, hogy erősödjenek a jelenlegi együttműködéseink, és találjunk még több kapcsolódási pontot a kultúra, az oktatás és a gazdaság területén is. Hiszem, mindez további eredményes esztendőket, és emlékezetes programokat, találkozásokat kínál majd nekünk – tette hozzá.

A rendezvény ünnepi műsorát a Szabolcs Néptáncegyüttes szolgáltatta, majd a hagyományoknak megfelelően a Városalapító atyák szobrához vonult a tömeg, ahol elhelyezték a tisztelet koszorúit.

MI