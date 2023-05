Nagy volt a sürgés-forgás Nyírparasznyán pénteken, hiszen az Integrált Hűtőipari Fejlesztés keretében felépült több mint 1400 négyzetméteres hűtőház szalagátvágására készültek. Ez az új beruházás segíti a családi gazdálkodókat és fiatal gazdákat is, mert az általuk megtermelt árukat a frissességüket megőrizve tudják később értékesíteni. Ebben az épületben lehetővé válik az ide érkező friss zöldségek és gyümölcsök mosása, tisztítása, válogatása, osztályozása és a fogyasztói – viszonteladói igényeknek megfelelő csomagolása. Az épületben helyet kapott a technológiának megfelelően egy koszos előkészítő egy zöldség előkészítő és egy zöldség manipuláló helyiség, ahol az elvégzett munkafolyamatok eredményeképpen polckész termékek hagyhatják el hűtőházat.

A beérkező nagyobb mennyiségű alapanyagok, zöldség- és gyümölcsféleségek; paprika, paradicsom, uborka, karfiol, káposzta, alma, szilva átmeneti, vagy akár a több hónapos tárolását teszi lehetővé a 6, egyenként minimálisan 86 négyzetméter alapterületű hűtőkamra. Ezek a kamrák garantálják a zöldségek gyümölcsök frissen tartását, a feldolgozás előtti és a csomagolás utáni hűtve történő tárolását egyaránt.

A hűtőházat ünnepélyes keretek között Dr. Szabó Tünde Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna Komplex Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztosa adta át, és elmondta, hogy nagy örömére szolgál a község történelmének legnagyobb beruházását átadni.

– Ennek az eseménynek az egyik legfőbb üzenete, hogy egy kihívással teli időszakban is kezdődhet új, sikeres fejezet egy kis falu, egy kis település életében, ha közös erővel mindenki elősegíti, hogy korszakalkotót produkálhasson – mondta a kormánybiztos. – Bízom benne, hogy a hónapokon át tartó raktározásra alkalmas korszerű létesítmény hatással lesz a térség fejlődésére, lehetőséget nyújt a közeli vállalatoknak, hiszen fontos kiemelni, hogy a ház működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges telepi infrastruktúra mellett a hozzátartozó úthálózat gondos kiépítése is eredményesen elkészült – fejtette ki dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, és hozzátette: örömteli, hogy a kormányzati ösztönzőknek köszönhetően a háborús idők ellenére is európai élvonalba tartozik a magyar gazdasági növekedés.

Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében több mint 10 ezer vállalkozás végez tevékenységet, a régió stabilan kimagasló teret nyújt a bővüléshez.

– Északkelet-Magyarország, és a vármegye folyamatosan fejlődik, ez alkalomból újfent követendő és példás utat mutatott az innováció terén megvalósítható lehetőségek tárházából – folytatta a kormánybiztos. – Az eredmények fokozása érdekében új stratégiánk alapja, hogy az elkövetkezendő időszak céljait lokális konzultációkkal is kijelöljük, a régiókat intenzívebb formában is bevonjuk a területfejlesztési döntések előkészítésébe és végrehajtásába, hiszen 2023-ban is prioritásunk marad az iparfejlesztés, a foglalkoztatás további bővítése, a munkahelyteremtés, fiataljaink itthoni foglalkoztatása, hazahívása – részletezte dr. Szabó Tünde, és megköszönte Szabó János polgármester elszánt munkáját és együttműködését, amely által Nyírparasznya értékteremtő tevékenysége, kitartása és eredménye Magyarország bővülését, fejlődését is szolgálni fogja.

LN