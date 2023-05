Több mint egy évtizede fáradozik a folyók megtisztításán a PET Kupa csapata. A Felső-Tiszán indult folyótisztító akciók után, napjainkban már a Bodrogon és a Tisza-tónál is megszabadítják az árteret a hulladéktól. A szemét alól fellélegző vizek száma hamarosan megint gyarapodik, hiszen új helyszínen szállnak kenuba a petkalózok. A PET Kupa azonban mára sokkal több, mint egy folyótisztító egyesület: nemzetközi programok aktív résztvevői és koordinátorai, továbbá az edukációra és az összegyűjtött hulladék újrahasznosítására is nagy hangsúlyt fektetnek. Erről az összetett feladatrendszerről és a szervezet életében bekövetkező újdonságokról beszélgettünk a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcast-sorozatában Berberovics Krisztiánnal, PET Kupa folyótisztító csoportjának vezetőjével.

Maguknak taposták ki az utat

Lapunknak elmondta, sok minden változott a mögöttünk álló több mint egy évtizedben, folyamatosan alakult ki az a rendszer, melynek köszönhetően több folyón is jelen lehetnek az önkéntesek.

– Fokozatosan ismertük meg az egyes területeket problémáit, hogy hol és milyen segítségre van szükség, és mára a Tisza mellett a Bodrogon, a Tisza-tavon is megjelentünk, sőt, az idén két újabb rendezvényt életre hívtunk. Az egyik egy új területen lesz, a Maroson, ahol a Marosi PET Kupa keretében tisztítjuk meg a folyót. Helyi szerveződések révén jöttünk rá, hogy mekkora igény van ott a munkákra. Az ifjúság felé is nyitunk az Ifjúsági PET Kupával, ahol csak a közoktatásban részt vevő csapatok indulhatnak – részletezte Berberovics Krisztián, akitől azt is megtudtuk, a fiatalokat is érdekli a környezetvédelem ügye, és szép számmal jelentkeztek az ifjúsági futamra.

Megszólítják a fiatalokat

– Ennek előkészítése még folyamatban van, ám némi nehézséget okozott az, hogy nyáron lesz a rendezvény, de a jelentkezők száma azt mutatja, nem dolgoztunk hiába. Több különbség is van a már kvázi hagyománynak számító tiszai és az ifjúsági akciónk között. A szemléletformálás és a természeti értékek bemutatása fontos eleme az ifjúsági futamnak, de kerékpáros és szárazföldi hulladékgyűjtés is lesz a már megszokott vízi program mellett. Reményeink szerint a fiatalok továbbadják majd, amit a rendezvényen megtanulnak és később kisebb önszerveződések alapja is lehet az Ifjúsági PET Kupa – tekintett a jövőbe a csoportvezető, akit a szervezett legújabb kiadványsorozatáról is kérdeztünk.

Több mint 10 éve a folyótisztításnak még nem volt jól körülhatárolható „szakmódszertana”, éppen ezért az azóta felgyülemlett tudáshoz vezető ösvényt a petkalózok taposták ki. Az elért eredményeket azonban nem tartják meg maguknak, sőt azt szeretnék, ha minél többen merülnének el a folyótisztítás rejtelmeiben.

Egy évtized, egy sorozat

– Nagyon nehéz feladat volt tíz év tapasztalatát egy kiadványba sűríteni. Sok nehéz időszakon vagyunk túl, tanultunk a hibáinkból és az a célunk, hogy azoknak, akik követik a példánkat, már ne legyen ilyen nehéz dolga. Minden persze nem lehet leírni, na meg ott van a rengeteg helyi sajátosság, amire adaptálni kell a módszereinket, de a kiadványunk minden fontos alapot tartalmaz. Leírjuk, hogyan lássanak neki a folyamatnak az emberek, milyen háttérre van szükség a vízen, a szárazföldön, azt is előre ki kell találni, mi lesz az összegyűjtött hulladékkal. Jó lehetőség az, ha már nem a természetben van a szemét, hanem egy lerakóba kerül, de még jobb, ha az újrahasznosítást választjuk. Úgy vélem, mi ebben hatalmasat léptünk előre, hiszen az általunk gyűjtött szemét legalább 60 százaléka kerül vissza a körforgásba. A kiadvány első eleme az Aquatic Plastic, ami a folyótisztítás csínját-bínját taglalja, kicsit szakmai szemszögből és angol nyelven. természetesen az a célunk, hogy ez anyag magyarul is elérhető legyen, ám első körben az angol nyelv teremt lehetőséget ara, hogy minél szélesebb körhöz jusson el a tudás. Mellette készülnek olyan kiadványok is, amiket pedagógusokkal együttműködve állítottunk össze. Ezek célja a gyerekek természetformálása, hogy minél korábban bevonhassuk őket a környezetünk védelmébe - hívta fel a figyelmet Berberovics Krisztián.

