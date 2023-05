A vonatok vasárnap az ünnepnapra, hétfőn a vasárnapra, kedden már a munkanapokra érvényes menetrend szerint járnak - írták a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy jelentősen megnövekedhet az utasforgalom, ezért érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is.

Hozzátették: nagyon sokan tervezik ilyenkor az utazásukat a Balatonhoz, emiatt a Budapest-Nagykanizsa közötti Tópart és a Budapest-Keszthely közötti Balaton InterCityk, továbbá a Budapest-Tapolca vonalon közlekedő egy-egy sebesvonat is több kocsival közlekedik.

A kihasználtságtól függően a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség InterCitykhez, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest között közlekedő Tokaj IC-khez és a Budapest-Cegléd-Szeged viszonylatú Napfény IC-khez is több kocsit kapcsolhatnak - írták.

A május közepétől érvényes előszezoni menetrend alapján már sűrűbben közlekednek a vonatok a főváros és a Balaton között, valamint több járat indul oda egyes nyugat-dunántúli városból is.

Utazás előtt érdemes tájékozódni a MÁV honlapján a balatoni előszezoni közlekedésről.

A Volánbusz járatainak közlekedési rendje is módosul: pünkösdvasárnap munkaszüneti napon, pünkösdhétfőn a hét első tanítási- és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, kedden a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak az autóbuszok.

A Volánbusz azt kéri utasaitól, hogy a kényelmetlenségek elkerülése érdekében utazásukat lehetőség szerint előre tervezzék meg a www.menetrendek.hu oldalon.

Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn a HÉV járatai a munkaszüneti napokon megszokott menetrend szerint közlekedik, kivéve a H6-os HÉV-et, amely karbantartás miatt május 27-én és 28-án módosított menetrend szerint, megosztott útvonalon jár - áll a közleményben.

