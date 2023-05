Az Európát sújtó szankciós energiaválság miatt a Magyar Posta Zrt. azt a döntést hozta, hogy ideiglenesen szüneteltette több posta működését, majd közölték, nincs lehetőség ezek újranyitására, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 20 postai szolgáltatóhelyet érintett a döntés – tájékoztatta lapunkat a társaság kommunikációs osztálya. A vármegye 186 postájából 15 kistelepülésen – Beszterec, Csengersima, Fábiánháza, Gégény, Nagyar, Nyírderzs, Nyírpilis, Nyírtass, Tiszakanyár, Tiszaszalka, Tiszaszentmárton, Tisztaberek, Túrricse, Újdombrád, Vasmegyer – a Magyar Falu Program keretében a helyi élelmiszerboltban alakították ki a postahelyet, s további öt településen tervezik így ellátni a szolgáltatást. A vármegyében 55 településen biztosítják a postai szolgáltatást mobil posta révén, ebből 10 települést érintett a postabezárás. Négy településen posta és mobil posta is működik, 178 településen működik állandó postai szolgáltatóhely. A Magyar Posta Zrt. új partneri programot hirdetett: a postai szolgáltatások működtetésébe kisebb településekről önkormányzatok és vállalkozások jelentkezését is várja.

A partneri üzemeltetési formát korábban 19 bankfiók és 2 kistelepülési élelmiszerüzlet bevonásával tesztelték. A rendszer jól vizsgázott, így a Magyar Falu Program keretében megújuló kistelepülési üzletek közül 220-ba integrálódik be postai szolgáltatás. A házhoz kézbesítést továbbra is a Magyar Posta Zrt. végzi, az új partnereknek például a csekk­felvételt, a levél- vagy csomagfeladást kívánják átadni, tehát olyan szolgáltatásokat, amelyekért a lakosok a postára elmennének. Az új partneri modell keretében a meglévő vállalkozói vagy szolgáltatói tevékenység mellett végezhető a postai feladatellátás, így növelhető az ügyfélkör és az árbevétel. Tehát olyan vállalkozóknak, kereskedőknek jó lehetőség ez a partnerség, akiknek már megvan a jól működő üzletük, de szeretnék plusz­szolgáltatással bővíteni.

Meg vannak vele elégedve

Lapunk kérdésére Trefán Gábor, Ömböly polgármestere elmondta, náluk mintegy 15 éve nagyon jól működik a mozgóposta-szolgálat. – A járás legkisebb települése vagyunk, így itt vezették be legelőször a mozgó postát, mi voltunk a próbababák, de az évek alatt beigazolódott, hogy nagyon jól működik a rendszer – fejtette ki a polgármester. – Így mindennap a posta házhoz megy. A településen tesz egy kört, mindenki elérheti a szolgáltatást. Ha valakihez nem visz éppen semmit, de szeretne mondjuk csomagot feladni vagy csekket befizetni, akkor kirakja a kis táblácskát, és a postás megáll, felveszi a küldeményt. Pénzfelvétel és kártyás fizetés is lehetséges a postásnál. Mindenki meg van elégedve ezzel a szolgáltatással, még nem hallottam panaszt az itt lakóktól a posta ilyen működéséről. Így nem is tervezzük, hogy csatlakozunk a partneri programhoz – vázolta Trefán Gábor, és hozzátette: két-három óra alatt végigjárja Ömbölyt a postaautó, utána megy a következő településre.

Nem nyitották újra

Cégénydányádon is gyors­postaszolgálat működik, amit nagyon szeretnek a helyiek. – Amikor annak idején a postásnőnk nyugdíjba ment, visszaadta a postát, és mivel kis település vagyunk, nem is nyitottak újat, hanem bevezették ezt a gyorspostarendszert – részletezte Kelemen Róbert, Cégénydányád polgármestere. – Mindennap 9 órakor ott van az önkormányzati hivatal előtt a postaautó, és mindenki intézheti az ügyeit. Ugyanolyan, mintha postára menne valaki, csak nem egy épületbe megy be, hanem a postaautó fogadja például a feladni kívánt csomagokat, leveleket. Egy fedett helyet kellett az önkormányzatunknak kialakítani, ahol akár esőtől védetten is el tudják intézni a lakosok ezeket az ügyeiket. Nagyon ügyes postásunk van, aki gyorsan ki is szállítja a házakhoz, amit kell, több települést is ellát egyszerre. Nálunk ez a rendszer nagyon jól működik, kiszámítható – mondta Kelemen Róbert.

Naponta 8–11 között

Túrricsén is bezárták a postát, ami a Rákóczi utcán működött, de tavaly áprilistól újra igénybe lehet venni a postai szolgáltatásokat a mellette lévő élelmiszerüzletben. Amikor felújították a boltot, akkor kialakítottak egy kis helyiséget a postapartneri szolgáltatás részére, így mindennap 8 órától 11 óráig lehet feladni a csomagokat, csekket befizetni, vagy például levelet küldeni a rokonoknak. Az élelmiszerüzletet üzemeltető cég átvette a postai alkalmazottat, így az üzletben dolgozóknak sem jelentett pluszmunkát vagy betanulást. Az élelmiszerüzlet működésében semmilyen fennakadást nem okoz, akik pedig bevásárolni mennek, egy helyen el tudják intézni a postai ügyeiket is. Nagyon jól és hatékonyan működik a postapartneri program Túrricsén.

BM, LN