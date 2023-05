A megnyitóra érkezett érdeklődők először a vármegyei Vadászkamara fúvósegyüttesének zenéjében gyönyörködhettek. A vendégeket a szakmai érdekvédelmi szervezet titkára, Fazekas Gergely köszöntötte. A felvezető muzsikára utalva annak az örömének adott hangot, hogy immár négytagú a fúvósegyüttes, így most már részt vehet országos versenyeken is, ahonnan remélhetőleg szép eredményekkel térhet majd haza.

A vadászok számára fontosak a hagyományok, ezért a vadásznap nyitányaként a résztvevők megismerkedhettek azzal, hogyan is készül el egy teríték. A vad ravatalának elkészítését Fazekas Gergely ismertette, miközben két vadász a gyakorlatban is elkészítette a terítéket.

A házigazda önkormányzat nevében Trencsényi Imre polgármester mondta el köszöntő gondolatait. Kiemelte, hogy Ibrány harminc éve város, tíz éve pedig járási székhely is.

– Büszkék vagyunk ezekre a tényekre, a város vezetősége sokat dolgozott ezekért a címekért. Éltünk a lehetőségekkel, a megkapott bizalommal, sokat fejlődött a város, és ezért dolgozunk is tovább. Sok programot szervezünk, már most hadd utaljak az augusztus 20-i ünnepséghez kötődő főzőversenyre és Edda-koncertre – jelentette ki többek között a település vezetője.

A vármegyei vadásznapot dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg. Beszéde elején utalt arra, hogy Román István főispán nagyon sajnálja, hogy nem vehet részt szülővárosa rendezvényén.

– Most nemcsak Ibrány városa ünnepli a születésnapját, de a hétvégén gyermeknap és pünkösd is van. Pünkösdkor kiteljesedik a szív. A vadászok jól ismerik ezt az érzést, több formában is megélik, s a tisztelet jeléül fejet hajtanak a vad előtt – jelentette ki a főigazgató, aki azt is elárulta hallva a közelből a kovácsmesterek munkáját, hogy a vadászat mellett egyre többet foglalkozik a fém megmunkálásával is.

Szegedi Tibor, a helyi Nimród 96 Vadásztársaság elnöke bemutatta a szervezetet, majd a főzőversennyel kapcsolatban mondott információkat.

Mindezek után kitüntetéseket adtak át kiváló munkát végzett vadászoknak, felavatták az ifjú vadászokat, kihirdették egy rajzpályázat eredményét, majd különböző bemutatókat láthattak az érdeklődők.

