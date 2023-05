A jó idő beálltával, illetve a horgászok kérésére a kocsordi Iskola-tó is kinyitotta kapuját április első napján, s egy versennyel meg is kezdték az évet. Színesebb a mezőny – Az április első szombatjára meghirdetett megmérettetést nagy meglepetésünkre olyan lelkesedés és túljelentkezés kísérte, hogy másnapra is ki kellett írni még egy versenyt, hogy minden érdeklődőt le tudjunk ültetni a vízpartra – tájékoztatta lapunkat Bihari János tógazda. – Sajnos, a két verseny is kevés volt ahhoz, hogy mindenki tudjon hódolni a szenvedélyének. A kimaradtaknak megígértük, a következő versenyen elsőbbségi joguk lesz. Nagy örömünkre négy hölgy nevezőnk is volt – Katona Barbara, Milák Edit, Harsányi Fruzsina, Czip Gergőné, – akiket különdíjban részesítettünk. Szívesen látnánk őket máskor is, hiszen részvételükkel színesebb a mezőny. A versenyek ötórásak voltak, és kellemes időjárás mellett jó hangulatban teltek – tette hozzá a tógazda.

KM