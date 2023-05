Segítő szándékkal

Szerdán 10 órakor még kicsit csendes volt a B épület portája mellett kialakított véradóterület, ám fél 11 után igazi zsibongás alakult ki, a diákok egymás után töltötték ki a kötelező kérdőívet, vettek részt a kihagyhatatlan orvosi vizsgálaton.

– A családban is van véradó, gyakran járunk véradásokra – mondta kérdésünkre Pénzes Ákos, aki a kollégiumban csoporttársaival beszélte meg, hogy ők is nyújtják a karjukat. A másodéves anglisztika szakos hallgató azért lett donor, mert mint fogalmazott, jó érzés és fontos segíteni másokon, ahogy az is fontos, hogy a vizsgálatokon kiderül, egészséges, jó a vére, alkalmas véradásra.

– Nekem ez lesz az első véradásom – csatlakozott a beszélgetéshez Márton Eszter, mint kiderült korábban már kétszer jelentkezett, azonban akkor nem engedték vért adni. – Most minden rendben van, aminek örülök meg egy kicsit izgulok is – vallotta be mosolyogva. Őt is a segítő szándék vezette, és a vércsoportja is olyan, amire nagy szükség van, így duplán volt oka, hogy csatlakozzon a véradók nagy családjához, és a testvéréhez, aki már nem egyszer adott vért, amivel mások gyógyulásához, gyógykezeléséhez járult hozzá.

Az Országos Felsőoktatási Véradóverseny célja, hogy minél több fiatalt megszólítsunk, hogy felismerjék a véradás fontosságát – mondta a versenyről Dudás Mariann, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársa. A nyíregyházi területi vezető véradásszervező lapunknak arról is beszélt, hogy az országba, így megyénkben is egyre többen érik el azt a korhatárt, amikor már nem lehetnek donorok.

– Vérre azonban mindig szükség van, mert semmivel sem helyettesíthető. Ahhoz, hogy a naponta, hetente szükséges vérmennyiség rendelkezésekre álljon a betegek gyógyításához, kezeléséhez, a vérkészítmények előállításához, elengedhetetlen, hogy az egyetemista korosztályt is megnyerjük ennek a nemes önkéntességnek – mondta Mariann és minden megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb fiatalt megszólítsák.

Váljanak rendszeres véradóvá

A Magyar Vöröskereszt és szakmai partnere, az Országos Vérellátó Szolgálat közös programja országszerte tízezernél is több hallgatót késztet karnyújtásra, ám a legfontosabb cél, hogy ők a későbbiekben rendszeres véradóvá váljanak.

Mint megtudtuk most is voltak olyan jelentkezők, akik a jó szándékuk ellenére sem adhattak vért, mert például nem volt megfelelő a hemoglobinszintjük, vagy még nem telt el a szükséges idő a gyógykezelésük után, s voltak, akiknek azért mondtak nemet, mert nem érték el az 50 kilogrammos testsúlyt, ami egyik feltétele a véradásnak. Egy külföldi diák pedig azért esett ki a rostán, mert nem volt magyarországi lakcímkártyája. Egyébként minden évben több olyan külföldi hallgató is van, akik itt adnak vért Nyíregyházán.

Visszatérve a versenyhez Dudás Mariann hozzátette: nappali hallgatói létszám alapján, három kategóriában mérettetik meg magukat az intézmények: 1000 fő alatti, 1000 és 10.000 fő közötti és 10.000 fő feletti. A legjobb jutalma a Magyar Vöröskereszt által alapított Bátorság-díj Véradásért elismerés.

– Kategóriánként az az intézmény nyer, ahol a nappalis hallgatói létszámához képest a legtöbb nappali tagozatos hallgatót mozgósítják véradásra. Akik az április 17. és május 14. között meghirdetett kampányban nappalis hallgatóként részt vett a véradáson külön sorsolásba is bekerül, itt a díjak a legmenőbb és legnépszerűbb hazai fesztiválokra szóló belépőjegyek, a fődíj pedig egy egyhetes bérlet a Sziget Fesztiválra.