A Düsseldorftól 81 kilométerre, Dortmundtól 38 kilométerre fekvő, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, a Seilersee-tó mellett elterülő Iserlohnba utazott a Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola küldöttsége. Nyíregyháza testvérvárosában a Musikschule Iserlohn intézményvezetője, Paul Breidenstein látta vendégül a delegációt. A két település több mint harminc esztendeje ápolja egymással a testvérvárosi kapcsolatokat.

„Iskolánk tanulói és tanárai önálló koncertet adtak Iserlohn sétálóutcájának református templomában. Ezen kívül a városi parkszínházban megrendezett zeneiskolai zenekari esten léptek fel közös produkciókban és önálló műsorszámokkal is” – olvasható a Vikár-iskola közösségi oldalán.

– A többnapos program alatt nem pusztán Iserlohnban jártunk, felkerestük Dortmundban a DASA-kiállítást, amely Németországnak a legnagyobb olyan tárlata, és bemutatja a munka világát. Voltunk a szintén közeli Wuppertalban is, ahol az élelmiszerek útját kísérték nyomon, és lehetett kóstolni például sült szöcskét vagy rovarlisztből készült süteményt is – mondta Nagyné Ligeti Edit, a Vikár Sándor Zeneiskola nyugalmazott hegedűtanára, intézményvezető-helyettese, a németországi partnerintézményi kapcsolat folyamatos patronálója, aki a németnyelv-tudását is kamatoztatta.

Nívós zenei élményekben volt részük a diákoknak: Czuczor Lilla és Simon Janka (furulya, felkészítő tanáruk Purné Orha Andrea), valamint Bacsik Gabriella Alma és Kertész Barnabás (hegedű, felkészítőjük Soltész-Jakimcsuk Ildikó) mellett Tamás Attila intézményvezető és Horányi Tamás billentyűs hangszeren voltak aktív résztvevői a hangversenyeknek.

LTL



Fotó: a Vikár-iskola archívuma