Szombaton a nyári fesztiválszezon nyitányaként átadják a Petőfi Zenei Díjakat. A hazai könnyűzene ünnepén idén kilenc kategóriában jelölték a szakma kiválóságait: június 17-én este élő showműsorban hozzák nyilvánosságra, ki lesz az Év női előadója, az Év férfi előadója, az Év zenekara, az Év koncertje, az Év zenei eseménye, az Év televíziós felvétele, az Év hangszeres előadója, valamint az Év zenei felvétele cím birtokosa. Az Év dala elismerés már korábban gazdára talált, A Dal idei győztese, a szászrégeni Titán együttes kapta az Éjféli járat című szerzeményéért.

A gálaműsort idén is showelemek gazdagítják: az est folyamán – a Petőfi-bicentenárium apropóján – a költő életéhez és munkásságához kapcsolódó extra produkció is lesz. Petőfi Sándor alakja még a házigazdák öltözékén is visszaköszön majd. A műsor további kulisszatitkairól az M1 Ma délelőtt című műsorában Rókusfalvy Lili, az est egyik műsorvezetője beszélt.

Fotó: sarosi zoltan

„Egy zenés élő műsor mindig izgalmas feladat. Fodor Imrével már összeszokott párost alkotunk, de a Petőfi Zenei Díjátadót most vezethetjük először közösen. A részletekről annyit megoszthatok, hogy a magyar könnyűzene ünnepén 90 percnyi felhőtlen szórakozás várja majd a nézőket. A díjátadás izgalmait öt sztárfellépő előadása fokozza, de egyelőre még meglepetés, kik állnak színpadra szombat este az A38 Hajón. A Dal 2022 nyertese, Oláh Ibolya biztosan velünk lesz” – mondta a díjátadó háziasszonya.

A televíziós showműsorok világában is tapasztalt páros, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre – A Dal 2023 és a Csináljuk a fesztivált! házigazdái – az A38 Hajó színpadán jelentik be az idei Petőfi Zenei Díj kitüntetettjeit, míg az M2 Petőfi TV műsorvezető-szerkesztő-riportere, Tótfalusi Fanni a nézőtérről jelentkezik majd.

„Izgatott vagyok, hogy kipróbálhatom magam egy nagyszabású, élő showműsorban. Annyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy több helyszínről jelentkezem majd interjúkkal, például a vörös szőnyeges bevonuláson is kérdezem majd a gála résztvevőit” – emelte ki Tótfalusi Fanni, akinek debütálását édesanyja, az Önök kérték műsorvezetője, Bényi Ildikó már nagyon várja.

A díjátadó célja nemcsak az elismerés és a zenei tehetségek kiemelése, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a magyar kultúra és irodalom egyik legfontosabb alakjára. Petőfi Sándor kiemelkedő szerepet játszott a magyar nemzeti öntudat erősítésében, költészete örökérvényű az utókornak.