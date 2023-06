Hamarosan kicsengetnek és megkezdődik a tanévkezdés óta várt nyári szünet. A tanárok és tanulók egyaránt megkezdik jól megérdemelt pihenésüket, a nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda azonban még véletlenül sem ürül ki, sőt! Számtalan program vár a fiatalokra a Mustárházban és a közösségi tér falain kívül.

– A nyarat a hagyományos grillpartinkkal nyitjuk, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy új tagokat toborozzunk, de a június 15-ei sütögetés megfelelő alkalom lesz arra is, hogy kötetlenül beszélgessünk, játsszunk egy kicsit – mondta el a keddi sajtóreggelin Takács Zsófia. Nyíregyháza diákpolgármestere hozzátette: egyszerre több belföldi és külföldi projektjük is fut, ilyen például az Erasmus+ ifjúsági csere.

Fotó: Sipeki Péter

– Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy rengeteg élménnyel gazdagodnak, akik belevágnak ebben a programba, rengeteg új barátra, ismeretre lehet általa szert tenni, és az angol nyelvtudást is fejleszti. Júliusban érkezik hozzánk egy hattagú delegáció Iserlohnból és Rzseszówból is, ezzel is erősítve Nyíregyháza és a két település testvérvárosi kapcsolatát.

– Ebben az évben indult egy közös projektünk a Szatmár Megyei Magyar Diáktanáccsal. Több találkozót is tervezünk, júliusban Szatmárnémetibe utazunk, ahol egy képzésen veszünk részt, de ellátogatunk a Csík Terület Ifjúsági Tanácsához is, ahol a korábbi diákpolgármester és csapata már járt. Nagyon várjuk mi is a személyes találkozást, azért is, mert a tanács néhány delegáltja még ezen a nyáron visszaadja a vizitet – árulta el Zsófi.

– A Mustárház ad otthont továbbá a július 16-ai, piknikkel egybekötött filmes esténknek, amivel a régi autósmozik hangulatát szeretnénk megidézni, de filmismereti kvízzel is készülünk – ismertette a diákpolgármester.

– Januárban elindítottunk egy tizenkét hónapos szolidaritási együttműködést a Családok Átmeneti Otthonával, mert szeretnénk színesebbé tenni az ott élő gyerekek mindennapjait. Havonta egyszer foglalkozásokat tartunk neki, sokféle játékkal és nasival készülünk. Ezek a délutánok mindig jó hangulatban telnek, a gyerekek túljutottak a kezdeti félénkségen, és mostanra felszabadultan játszanak velünk – vette át a szót Ricsei Laura diák-alpolgármester. Hozzáfűzte: nyáron már szabadtéri programokat is szervezhetnek az átmeneti otthonban élő kicsiknek, akiket szeretnének elvinni Tokajba kirándulni és sportnapot is szerveznek nekik.

Fotó: Sipeki Péter

– Szintén az év elején indult egy program rzsezówi, resicabányai és nyíregyházi szervezetekkel, melynek célja saját városuk zöldebbé és fenntarthatóbbá tétele. Az első műhelyfoglalkozás Lengyelországban volt, ahol az online környezetvédelmi kampány platformjainak megtervezése és kialakítása volt a feladatunk. Júniusban Romániában folytatódik a közös gondolkodás, mi pedig novemberben fogadjuk a projektben résztvevő szervezetek. A nyíregyházi fiatalok kampányoldala Ecology Democracy Campaign néven található meg az Instagramon – osztotta meg a részleteket Laura. A másik diák-alpolgármester, Kiss Bálint a 24 órás sportnapról és a környezetvédelmi akciótervükről tájékoztatta a sajtó képviselőit és az iroda tagjait.

– A sportnap időpontjáról még egyeztetünk, a programja azonban már adott. A szokványos elemek, foci, röplabda, kosár és atlétika mellett szeretnénk bevonni a fiatalokat olyan rendhagyó játékokba is, mint a vízi csúszdázás, darts vagy célbadobás. Kialakítunk egy kellemes pihenőhelyet, ahol a sportolók kifújhatják magukat, illetve gondoskodunk a kalória- és folyadékpótlásról is.

Már a tavaly őszi választáson is szóba került a környezetvédelmi akcióterv, ami jó ideje pihen a fiók mélyén. A jelenlegi csapat most lefújja róla a port.

– Nyáron két alkalommal szervezünk szemétszedést, amihez bátran csatlakozhatnak mindazok, akiknek fontos a tiszta és élhető környezet. Ezen túl egy faültetési akció is szerepel a terveink között, amivel a városzöldítés mellett az is célunk, hogy egyfajta örökséget hagyjunk magunk után.

KM