Az elmúlt évtizedekben a légszennyezettségi adatokat tekintve gyakran elhangzott Nyíregyháza neve a hírekben. Éppen ezért a város önkormányzatának az egyik legfontosabb célja az volt, hogy a lakosság egészsége érdekében minél kevesebb szennyezőanyag jusson a levegőbe. Ennek érdekében az egyik megoldást az jelentette, hogy a tömegközlekedésben részt vevő, jelentős légszennyezést okozó autóbuszokat környezetbarát járművekre cseréljék. Egy pályázatnak köszönhetően a megyeszékhely 41 darab új, sűrített gázzal működő, CNG meghajtású autóbuszokat szerzett be, amelyek 2018 februárjától járják Nyíregyháza útjait, s a kapott támogatásnak köszönhetően megkezdődhetett egy új töltőállomás létesítése és autóbusz-telephely kialakítása is. Az egykori Vay Ádám Laktanya területén található autóbusz-telephely már 98 százalékban elkészült, jelenleg a külső környezeten végzik az utolsó simításokat a szakemberek, valamint az elektromos és gépészeti berendezések beüzemelésén dolgoznak.

A telephelyre csütörtökön sok fiatal vendég érkezett, ugyanis az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. meghívta a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium gépjárműtechnológiai szak iránt érdeklődő diákjait, hogy ismerkedjenek meg a modern létesítménnyel.

A vendégeket a korszerű, két hosszú szerelőaknával ellátott központi csarnokban Kató József, a Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezetője köszöntötte. Rövid történeti áttekintésben felidézte, hogy közszolgáltatási szerződés keretében immár több évtizede a Volánbusz Zrt., illetve annak jogelődje végezte, illetve végzi a tömegközlekedést Nyíregyházán. Kiemelte, hogy a város önkormányzata és a Volánbusz Zrt. számára is fontos a helyi közlekedés fejlődése, s ennek a közös szándéknak az eredménye a már említett 41 CNG-autóbusz. Az új telephelyen 82 darab autóbusznak alakítottak ki parkolót, így felszabadul majd a Korányi utcai telephely. Az új telephelyen nemcsak CNG-töltőállomást alakítottak ki, hanem van lehetőség gázolaj tankolására is.

– A kor műszaki követelményeinek megfelel ez az új telephely. A hidegraktárak, a tárolótelep, a személygépjármű-parkoló, a kerékpártároló mind-mind olyan elem, amelyek infrastrukturális szempontból jelentős fejlesztéseket jelentenek a Volánbusz tulajdonában lévő régi telephez képest – tette még hozzá Kató József.

Az új telephely felépítésével, műszaki adataival Demeter Miklós, a Volánbusz Zrt. járműfenntartási üzemvezetője ismertette meg a fiatalokat. Személyes élményként elmesélte, hogy egykoron ő is bánkis diákként végezte el a középiskolát, sőt aztán néhány évig még tanított is az iskolában, utána került a Volánbusz Zrt.-hez.

– Ez a telephely minden olyan szempontnak megfelel, aminek napjainkban egy korszerű járműfenntartási telephelynek meg kell felelnie. Található itt járműtároló-telep, s mint elhangzott, kétféle üzemanyagtöltő-állomás is. Ez a műhely, ahol most vagyunk, autógázműhely-minősítést is fog kapni, a mennyezeten ezért található több gázérzékelő. Mint tanultátok, a földgáz könnyebb mint a levegő, ezért bármilyen szivárgásról is lenne szó, a gáz felfelé száll. Ha a műszerek érzékelik, a biztonsági funkció életbe lép, kinyílnak az ajtók, a szellőztetők elindulnak, s a földgázt kiszellőztetjük. Van továbbá a telephelyen javítóműhely, ahol a napi karbantartásokat el lehet végezni, s van lehetőség autóbusz mosására is. Van vizsgasorunk, ahol hibafeltárásokat és műszaki vizsgákat lehet az autóbuszokon elvégezni. Van továbbá egy emeletes raktárépület is, ahol az alkatrészeket tárolhatjuk – sorolta Demeter Miklós, majd bemutatta a javítóműhelyt. – Egy korszerű műhelynek fontos, hogy legyen aknásjavító-állása. Itt láttok belőle kettőt is. Van egy tízcsöves olajkimérő rendszerünk. Teljesen zárt az olajkimérés folyamata. A pisztolyokon keresztül bekerül az olaj az autóbuszba, a leengedett fáradt olaj pedig zárt rendszerben egy tárolókannába kerül, míg el nem szállítják. Mindegyik állás rendelkezik füstgázelszívóval. Nagyon fényes és világos a javítóműhely, ez roppant fontos dolog a javítás szempontjából. Említettem már a szomszédos helyiséget, a vizsgasort, ott is van javítóakna, valamint megtalálhatóak a szokásos diagnosztikai eszközök is: füstgázelemző, lengéscsillapító-vizsgáló, fékhatásmérő, futóműmozgató, izzóellenőrző – mondta Demeter Miklós, majd körbevezette a fiatalokat.

A háromkefés mosóműhelyt működés közben is láthatták a diákok. Volt, akik kívülről nézte, a kíváncsiak azonban beültek a mosásra váró autóbuszba, s belülről, az ablakon keresztül követhették nyomon, hogyan is dolgozik a korszerű berendezés.

Az érdeklődő diákok között volt a nyíregyházi Kádár Bence 11. osztályos tanuló is. A gépjármű-mechatronikai technikusnak tanul, vagyis egyaránt jól kell ismernie a gépjárművek mechanikai és elektronikai részeit is.

– Először vagyok itt ezen a telephelyen. Nagyon tetszik benne az, hogy korszerű és tágas. Nyilván egy kicsit még hiányos, de idővel minden a helyére kerül. Hasonló helyen tervezem el a jövőmet, de van még két évem az iskolából, így van időm még eldönteni azt, hogy milyen irányban tanulok majd tovább. No, meg persze függ majd a szakmai érettségitől is. Külső gyakorlaton vagyok most egy autójavító cégnél, ahol természetesen autószereléssel foglalkozom. A nyári három hetes kötelező gyakorlatomat is ennél a vállalatnál szeretném teljesíteni itt a közelben a Tiszavasvári úton. Ha esetleg a céggel megegyezem, akkor a kötelező időtartam után még vissza lehet menni dolgozni. A család autóján alapvető dolgokat megjavítok, de inkább a szerelőre bízom, hiszen sokat kell még tanulnom, hogy jó szakember legyen belőlem – tetet hozzá Kádár Bence.

MML