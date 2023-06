A University of Applied Sciences and Arts Northwestern tizennégy oktatója és hallgatója vett részt a napokban a DE Egészségtudományi Kar szociális munka terepgyakorlatán. A bázeli székhelyű egyetemmel két éve kötött együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem, a delegáció ennek keretében érkezett Nyíregyházára. A látogatás célja a szegénység célcsoportjainak, terepeinek megismerése és a két felsőoktatási intézmény közötti kapcsolat elmélyítése volt. Az ötnapos tanulmányi úton a svájci hallgatók és oktatók szociális intézményekben ismerhették meg a szociális munkához kapcsolódó helyi szolgáltatásokat és a szakmai eredményeket. A küldöttség a mélyszegénységben élők, az ukrán menekültek és a hajléktalanok segítéséről egyeztetett a Nyíregyházi Családsegítő-és gyermekjóléti Központ, a Periféria Egyesület, a Labor Café közösségi kávézó, valamint az Oltalom Szeretetszolgálat szakembereivel, emellett a jövőbeni oktatási és kutatási együttműködésről folytattak megbeszélést. A külföldi vendégek a kar szociális munkás hallgatói által szervezett közösségi programon is részt vettek – tájékoztatta lapunkat az intézmény sajtóközpontja.