Szakmai nappal folytatódik a 94. Ünnepi Könyvhét június 12-én 10 órától a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Kührner Éva a vármegye régi könyveiről tart előadást, Kovácsné Koreny Ágnes a könyvtári felhasználóvezérelt innovációt mutatja be. A szakmai keretében kiállítás is nyílik az alkotó könyvtárosok alkotásaiból.

Élménybeszámolót is hallhatnak az érdeklődők. Kondricz Péter nemzetközi jogász a nigériai kalandjait eleveníti fel.