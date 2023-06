Bár a diákok már a megérdemelt pihenésüket töltik, hiszen befejeződött a 2022/2023-as tanév, még érdemes felidézni egy-két emlékezetes pillanatát. Ilyen volt a tanév utolsó heteiben megrendezett térségi biológiaverseny is, amit a fenntarthatósági témahét keretében a Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában rendeztek meg.

Kiállítás is várta a diákokat

A szervező iskola nem indítja a saját diákjait, így a környező intézményekből érkezett gyermekek mérhették össze tudásukat. Ezt az eseményt egyébként az intézmény a Bárdos-hét keretében minden évben megrendezi. Évente több iskolából 18-25 diák vesz részt a megmérettetésen. A Falcsikné Türner Ágnes pedagógus által összeállított teszt megoldására hatvan percet kaptak a fiatalok, majd utána rögtön következett a javítás és az eredményhirdetés. A tesztek javítása alatt a versenyzők megtekinthették a verseny témájával kapcsolatos kiállítást az iskola aulájában.

A vetélkedő évről évre lehetőséget ad a tanulók esély­egyenlőségére, az országosan akkreditált versenyekre ugyanis az átlagos képességűek nem jutnak el, ezzel szemben itt nekik is lehetnek siker­élményeik, amelyek hosszú távon a tanulás folyamatát is eredményesen segíthetik.

A családias hangulatú verseny mindig közös fotózással zárul. A versenyt szervező Falcsikné Türner Ágnes célja, hogy motiválja a diákokat újabb ismeretszerzésre, hiszen a megszerzett tudást a középiskolai tanulmányaik során is hasznosíthatják. Az első Varga Zalán (Kölcsey Ferenc Református Ált. Isk. és Óvoda), a második Lőrincz Ákos (Cégénydányádi Ált. Isk.), a harmadik Kovács Eduárd (Cégénydányádi Ált. Isk.) lett.

Fecske László