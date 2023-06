A Vöröskereszt és a Vörös Félhold világnapjához kapcsolódva a közelmúltban a Baranya vármegyei Bikalon tartotta meg központi ünnepségét a Magyar Vöröskereszt. Az eseményen a humanitárius szervezet országos vezetősége is részt vett, és az ország minden pontjáról jelen voltak munkatársak, önkéntesek, meghívott vendégek, összesen 250-en.

– Ott vagyunk kórházakban, óvodákban, iskolákban, közösségi központokban, gyűjtéseken. Azért dolgozunk, hogy mások életét jobbá tegyük, ha kell, életmentő segítséget nyújtva. A legtöbb ember naponta találkozik a Vöröskereszt vagy a Vörös Félhold szervezetekkel anélkül, hogy tudna róla. Vért adnak, részt vesznek az elsősegélynyújtó-képzéseken, gyűjtéseken, beszélgetnek önkénteseinkkel. Szinte minden embernek van vöröskeresztes története – hangzott el az ünnepség elején.

Nem tapsért teszik

A Vöröskereszt és a Vörös Félhold a világ legnagyobb humanitárius hálózata, amely hivatásos és önkéntes szakemberek millióiból áll, az alapító akarata szerinti segítő szolgálattal. Az elvégzett feladatok számbavételekor köszönik meg a tagok, dolgozók és önkéntesek munkáját, és köszöntik a támogatókat. Hálásak lehetünk ennek a közösségnek, ahol minden, amit tesznek, szívből jön.

„Annak a kezét fogd meg, akinek senki sem fogja a kezét” – idézték a felszólalók Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét. Ő több mint hatezer sanyarú körülmények között élő erdélyi gyermeket karolt fel, fogta meg a kezét.

Ez a szellemiség hatja át azok cselekedetét is, akik a segítő szakmát választották életre szóló hivatásul, pontosan tudva, hogy jól segíteni nem is olyan egyszerű dolog. Feladat és felelősség is egyben, a szolgálatot pedig legtöbbször nem kíséri taps, köszönet is ritkán.

Elsők között felsorakozva

Az elmúlt évek nem voltak kegyesek hozzánk. A világon végigsöprő Covid-járvány, a sorozatos természeti csapások, majd a szomszédunkban kitört háború mellett Európa és hazánk is súlyos migrációs nyomással is szembe kellett nézzen. Az idén 142 esztendős Magyar Vöröskereszt a kezdetektől kivette a részét a küzdelmekből. A szervezet tagjai és önkéntesei az elsők között sorakoztak fel, és állnak helyt a mai napig. Megszámolni is lehetetlen, hány ezer munkaórát töltöttek szolgálattal, szűrésekkel, mintavételi pontokon, egészségügyi intézményekben, s ha kellett, telefonközpontokban és az ország határainál.

Rendkívüli helytállás

A rendkívüli helyzet megkövetelte munka mellett szervezik az életmentő véradásokat, élelmiszer- és tisztasági csomagokat gyűjtenek, s juttatnak el a rászorulókhoz. Ez a szolgálat hatással van a bennünket körülvevő világra is, jó példát mutat az egész társadalom számára, erősíti az össztársadalmi szolidaritást. Különösen fontos ez a mai világban, amely folyamatosan személytelenedik, a digitális térbe tolódik, az emberi kapcsolatok fő platformjává válik a világháló, a közösségi média.

Ebben a szomorú folyamatban reménysugárként hat egy szép gesztus: tisztelete jeléül a Magyar Vöröskereszt 142. születésnapjára érte el 142. véradását a hevesi Molnár László. KM

Elismerések, kitüntetések

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete támogatói és önkéntesei az alábbi kitüntetéseket vehették át:

Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés Gyémánt fokozatát kapta: Dr. Pataki Piroska

Magyar Vöröskereszt Elnöki Díszoklevele elismerésben részesült: Virág Gyuláné, Kovács Dániel Sándor, Szatmárcseke Közös Önkormányzata

Év Támogatója elismerésben részesült: Bioextra Zrt., Danone Magyarország Kft., Orbico Hungary Kft., Vibracoustic Magyarország Kft.

Év Médiatámogatója elismerésben részesült: a Kelet-Magyarország Szerkesztősége, Bátor Televízió



Ha kell, gyűjtést szerveznek, véradásra hívnak, menekülteknek segítenek (képünkön balról Ruzsinszki Józsefné önkéntes, gondozó és Gurály Edina Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének igazgatója)

Fotó: Dodó Ferenc