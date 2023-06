Badár Sándor szürreális történeteiről, egyedi humoráról és karizmatikus előadói stílusáról ismert. A Karinthy-gyűrűs művész a stand-up comedy világában és a televízióban is nagy népszerűségnek örvend. Az Alföldön született, de nem volt tehetsége a mezőgazdasághoz, és bár érettségi után több mint egy évtizedet töltött a MÁV-nál, nem szeretett volna onnan nyugdíjba vonulni. Bárhol fordult meg határon innen és túl, mindig kalandokba keveredett, így rengeteg mondandója lett. 16 évvel ezelőtt még egy rekordkísérletre is vállalkozott, a kihívást élete legmeghatározóbb élményeként őrzi.

„Eredetileg több kollégámmal terveztük a dumamaratont, de végül a fesztivál szervezőivel arra jutottunk, hogy próbáljam meg egyedül. Az első reakcióm az volt, hogy én abba biztosan belepusztulok. Rábeszéltek, hogy legalább tegyek egy próbát, meddig bírom. Azt tippeltem, úgy hét órát sikerülhet szünet nélkül végigbeszélni. Nem hitték el. Egyetlen szót sem ismételtem meg, kemény agymunka volt, de a közönség átemelt minden krízisen. 1500 ember figyelt az első pillanattól az utolsóig. Fergeteges nap volt, délután 3-kor kezdtem, majd 11:26-kor néztem rá először az órámra, és konstatáltam, hogy a csatát megnyertük” – emlékezett vissza a Dankó Rádió műsorában Badár Sándor, aki a színpadon teljesen másképp érzékeli az idő múlását. Szenvedéllyel szeret szórakoztatni mind a mai napig, legyen az élő előadás vagy a filmvászon. A Jó pihenést! vendégeként arról is mesélt, a szakmának köszönheti legjobb barátait is. Szőke András mellett életre szóló barátság köti Fábry Sándorhoz is. A teljes beszélgetés és a műsor korábbi adásai újrahallgathatók a Médiaklikken.

