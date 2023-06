– Mi, a Magyar Kormánytisztviselői Kar vármegyei tisztségviselői arra törekszünk, hogy lehetőségeinkhez mérten hozzájáruljunk a kormánytisztviselők munkahelyi komfortjához. Tapasztalataink szerint ennek legfontosabb tényezője a munkahelyi légkör, mely a kollégák egymás közötti kapcsolatain alapul, éppen ezért igyekszünk minden olyan szabadidős programot támogatni, amely közelebb hozza egymáshoz őket, élményt nyújt számukra. A közigazgatásban dolgozók visszajelzései alapján munkájuk anyagi és erkölcsi megbecsülése ugyancsak komfortérzetük fokmérője, ezért is vettük jó néven ennek a díjnak a megalapítását, mellyel megköszönhetjük a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák munkáját – mondta köszöntőjében dr. Szűcs Sándor, az MKK területi elnöke.



Nem szürke, szerteágazó

Majd Magyari Zoltántól, a magyar közigazgatás atyjától idézett, aki szerint: – „A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a többi felett, hanem a nemzet szervezete, közös céljainak megvalósítására, közös szükségleteinek kielégítésére. A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.” Jó érzés tudni, hogy a kollégák közül sokan ma is a Magyari -féle zsinórmérték szerint végzik feladataikat. Sokak fejében az él, hogy a közigazgatás szürke és unalmas, ám hogy valójában mennyire színes, mennyire szerteágazó s milyen sok különböző szakterületről (egészségügyi, informatika, jog, környezetvédelmi szakember) érkeznek a kollégák, mi sem bizonyítja jobban, mint a mai díjátadás is – mondta dr. Szűcs Sándor, s jó egészséget kívánt kollégáinak a további munkájukhoz.



A köztisztviselőket a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulói lepték meg műsorukkal, majd Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke vette át a szót, aki szintén ráirányította a figyelmet a köztisztviselők fontos, a köz javát szolgáló munkájára. Úgy fogalmazott, a közigazgatásban dolgozókon keresztül „kapnak képet” az emberek az államról, az ügyintézések során találkoznak az állammal. S amikor nemzetről beszélünk, gondoljanak a külhoni magyarokra is, akik adott esetben nálunk intézik ügyeiket, s épp ezekben az időkben külön figyelemre, megértésre van szükségük.



A díjak átadása előtt a főispán, Román István szólt a kormánytisztviselőkhöz, köztisztviselőkhöz. Elsősorban megköszönte munkájukat, majd kiemelte a díj nagyon becses azoknak, akik kapják, hiszen a saját közösségük fejezi ki tiszteletét vele.

– Körbe nézek a jelenlévőkön és néhány kifejezés rögtön eszembe jut: alázat, tisztesség, munkafegyelem, alaposság, együttműködés, szorgalom. Azt gondolom, ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki a köz szolgálatáért végezze a munkáját. Ahhoz, hogy jól végezzük ezt a munkát, szeretettel kell fordulni mindenhez, ami körbevesz minket. Szeretettel kell fordulni a munkánk felé, azok felé az emberek felé, akikért dolgozunk és szeretni kell azt a települést, ahol dolgozunk, szeretni kell hazánkat. Samassa József egykori bíboros mondta: „ Az érdem ott kezdődik, ahol a kötelesség végződik”. S ha most végig gondolom az elmúlt éveket, akkor látom, hogy a kötelességen túlmenően is helyt kellett állni a közigazgatásban is, például amikor éjszaka kellett oltóanyagot pakolni vagy iskolába fertőtlenítőszereket szállítani, amikor ételt készítettek a határon a menekülteknek az önkéntes segítőink. Ezeket nem munkaköri kötelességből, hanem tisztességből és segítőkészségből tették, s nagyon sok ilyen példát említhetnék még. Az elismeréshez mindenkinek gratulálok és jó egészséget kívánok – zárta gondolatait a főispán.

Nagyfokú empátia

Dr. Gyurikovits Zsolt a vármegyei kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályán dolgozik pártfogói felügyelőként. Mint mondta, a kitüntetés elsősorban azt jelenti számára, hogy a kollégái és a felettesei elismerik a munkáját, amit közel 20 éve végez ezen a területen.



– A miénk egy speciális terület, nem a klasszikus közigazgatási feladatot végezzük, a büntetés-végrehajtásban dolgozunk. Hogy mi benne a kihívás? Hogy megtaláljuk a sikerélményt, ezen kívül nagy fokú empátiára is szükség van, hogy a visszaeső, többszörösen visszaeső pártfogoltjainkkal előítélet nélkül foglalkozzunk. Minimum egy évig kísérjük őket, havonta találkozunk velünk, s abban segítjük őket, hogy tiszta lappal indulhasson az életük.

