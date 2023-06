Kíváncsiak voltunk arra, hogyan látja az erdélyi kopó helyzetét a Szentbalázson élő Balogh Eszter – korábbi cikkünkben dr. Papp István említette a tenyésztőt.

Először arra kérdeztünk rá, hogy alakult ki a kapcsolata ezzel a kutyafajtával.

Bükki Lármással kezdődött

– Gyermekkoromban nagyon szerettem volna egy kutyát. Tízévesen kaptam egy erdélyi kopót. Nem akartunk túl nagy kutyát, de kicsit sem, mindenképpen rövid szőrűt, kutya kinézetűt. Mezőnyárádon a Bükki kennelből vásároltunk 1987-ben egy kiskutyát, Bükki Lármást. Vele kezdtem a kutyás pályafutásomat. Akkor még Tiszaújvárosban laktunk, városi kutyás voltam, később költöztünk ki a közeli, pár kilométerre lévő Sajószögedre kertes házba.

– Mint kezdő kutyás nem volt könnyű dolgom ezzel a kissé önfejű, nagy mozgás­igényű, ám de nagyon tanulékony kutyafajtával, de szép lassan „megtanultuk egymást”. Akkor még nem volt ilyen sok kutyaiskola, mint napjainkban, saját magam tanultam meg a kutyanevelés minden szépségét és nehézségét. Nagyon magával ragadott ez a nem mindennapi kutyafajta, a jelleme és a külleme egyaránt, így mindig többet és többet akartam tudni róla. Kiállításokra, versenyekre kezdtem el járni, kutakodtam a története után, tenyésztőkkel vettem fel a kapcsolatot.

– Az erdélyi kopó őshonos magyar vadászkutya, a hangsúly mindenképpen a vadászkutya kifejezésen van. Elsősorban nagyvadas vadászkutya. A tenyésztés során éppen ezért fontos megőrizni az ősi tulajdonságait, mint például a tájékozódó képességét, a szenvedélyes vadászösztönét, a kitartását, jellegzetes hajtóhangját.

Bizonyítás a vaddisznós kertben

– A fajta gondozását a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub végzi. Évente több alkalommal rendeznek tenyészszemléket, ahol az egyedek egy képességvizsga, valamint egy küllemi bírálat során kapják meg a tenyésztéshez szükséges minősítést. A képességvizsgálat alkalmával vaddisznós kertben kell bizonyítania a rátermettségét a kutyának, majd a nyomkövető képességét egy 100 lépés hosszú „vonaszalékon” bírálják el a bírók.

– Csak erdélyi kopóim voltak mindig, 1991 óta a tenyésztésükkel is foglalkozom. A szüleim nem igazán voltak kutyások, de látva a szűnni nem akaró lelkesedésemet, támogattak mindenben, így aztán az idő múlásával egyre több tapasztalatot szereztem. Ma már a kislányom is aktív kutyás, és lelkesen vesz részt velünk a kopós rendezvényeken, versenyeken. Nagy részben magyarországi gazdákhoz kerülnek a kutyáink, de van tőlünk, vagyis a Bükkaljai Vadűző Kennelből származó kutya Hollandiában, Belgiumban, Svédországban, Németországban, Ausztriában.

Önfejű, de intelligens

Mi ragadta meg az erdélyi kopóban? – hangzott el egy újabb kérdés.

– Ez a kutyafajta kissé önfejű, de rendkívül intelligens kutya. Atletikus felépítése, nemes testtartása, csavaros észjárása, könnyen taníthatósága miatt vált számomra örök szerelemmé a fajta. Unatkozni nem lehet mellettük, az biztos. Most éppen hat erdélyi kopóval élünk együtt, és egy foxterrierrel. A párom vadászik, a kutyáink vadászatokon is részt vesznek, vagyis mindamellett, hogy családi kutyák, dolgozunk velük vaddisznóhajtásokon és esetenként sebzett vad utánkeresésére is használjuk őket. Egy egész napos vadászat igazi próbatétel a számukra mind fizikailag, mind szellemileg. Használniuk kell a tájékozódóképességüket, amikor egy-egy vad után eltávolodnak a gazdától, azonban a saját nyomukon visszatalálnak a hajtósorba.

Mennyire van veszélyben az erdélyi kopó jövője?

– Viszonylag kevés az aktív tenyészet. Az tény, hogy alacsonyabb az erdélyi kopó egyedszáma más magyar kutyafajtához képest, de nincs a kihalás szélén. Erdélyben is van egy nagyobb állomány, és Görögországban is él egy-két tenyésztő. Hazánkban közel 600-800 törzskönyvezett egyed van, évente 60-100 törzskönyvezett kiskutya születik. A vadászok körében még népszerűsítésre szorul az erdélyi kopó, de az utóbbi időben egyre több kölyköt vásárolnak vadászati céllal. Ugyanakkor számos más területen is megállja a helyét az erdélyi kopó, legyen az sport vagy az egyre népszerűbb mantrailing.

Borítókép: Balogh Eszter erdélyikopó-kölykökkel Fotó: Szigeti Edit