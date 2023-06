A csütörtöki eligazításon arra hívták fel a szórólapokkal is „felszerelt” diákok figyelmét, a parkolókban figyeljenek arra, hogy a járművek ablakát felhúzták-e, véletlenül nem maradt-e élő személy vagy állat a kocsiban, adjanak útbaigazítást az érdeklődőknek.

– Megmutatják, merre találják a strandot vagy az állatparkot, elmondják, hogy lehet még hasznosan vagy szórakoztatóan eltölteni az időt. A részt vevő középiskolás diákok általában egy vagy több idegen nyelven is beszélnek, így nemcsak a magyar, hanem a külföldi turistáknak is tudnak segíteni – jegyezte meg dr. Kovács Attila, s megtudtuk: eddig több mint 50 középiskolás jelentkezett a programba, de augusztus végére a számuk minden bizonnyal meghaladja majd a 100-at.

A prevenció eredményességét alátámasztja, hogy Nyíregyháza turisztikailag frekventált területein szerencsére nagyon ritkán fordulnak elő komolyabb bűncselekmények, például a gépkocsilopások és -feltörések sem jellemzőek.

Fontos és sikeres program

– Egyre kedveltebb úti cél Nyíregyháza a magyar és külföldi turisták körében, ezért is fontos a rendőrséggel közös program. Az önkormányzat az idén az egységes megjelenés érdekében Tourist Police feliratos pólóval támogatta a bűnmegelőzési programot – mondta el Jászai Menyhért. Nyíregyháza alpolgármestere úgy látja, a megyeszékhely frekventált területein, ahol az idegen nyelvet is beszélő diákok közösen látják el a szolgálatot, a városlakók és az ide érkezők is szívesen kérnek tanácsot, útbaigazítást tőlük, ez pedig tovább viszi jó hírünket, hiszen Nyíregyháza egy barátságos, vendégszerető város, ahol sokat tesznek közbiztonságért – tette hozzá az alpolgármester, aki szerint ez a város kisugárzásához is hozzájárul.

Rendőri pályára készülnek

– Az iskolában nagyon sokat hallottunk a Tourist Police programról, így tudatosan jelentkeztünk, hogy a közösségi szolgálat egy részét is teljesítsük – mondta Tordai Zsombor, a nagykállói Budai diákja, aki rendészeti szakos, s 3 éves kora óra a rendőri pályára készül. Ahogy az osztálytársa, Kék Gréta álma is a rendőri hivatás, fontosnak tartja az emberek védelmét, bízik benne, egyszer nyomozóként dolgozhat. Megtiszteltetésnek érzik, hogy együtt dolgozhatnak a rendőrökkel napi 3 órában.

– Nagyon fontosnak tartom a rendőrség munkáját, a programot pedig érdekesnek. Szerettem volna kipróbálni, milyen segíteni másoknak és bepillantást nyeri a rendőrök feladataiban – ezt már a Krúdy-gimnázium diákja, Bereczki Regina árulta el, majd társaival és a rendőrökkel megkezdték a szolgálatot.

KM