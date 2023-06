Héthatáron Túl Családkutató Egyesület (HÉTCSE) IV. Helytörténet és családkutatók konferenciáját tartja június 9-én. Az egésznapos színes, érdekes programokra várják a kutatótársakat és minden érdeklődőt. Az esemény reggel 8.30 órakor kezdődik Online bejelentkezésekkel. Az előadások nemcsak magyarországi területekről hangzanak el – folytatva a megkezdett utat –, a környező országok (egykor elcsatolt) magyar lakta részeiről is leszenek ismertetések. Például, most először a szlovákiai Felvidékről is hallhatunk tájékoztatást. Mint azt Nagy István, az egyesület elnöke hangsúlyozta: „ezzel minden történelmi magyar területre ellátogattunk, már csak az Őrvidékkel vagyunk adósok!” A nap folyamán 14 órától, az előadásokat személyesen is meghallgathatják az érdeklődők Kálmánházán, a helyi Művelődési Házban, melyen bárki részt vehet. Aki nem tudja a megadott időpontban megnézni a programokat, az egyesület honlapján visszakeresheti majd.

archív, Kákos Dávid

Fotó: archív, Kákos Dávid

PROGRAMOK:

08:25 Köszöntő: Nagy István, a Héthatáron Túl Családkutató Egyesület (HÉTCSE) elnöke.

08:30 – 08:50 Helyzetjelentés a Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény 2022/2023-as tevékenységéről: szakmai munka, rendezvények, pályázatok, kiadványaink.

Előadók: Fábián László Etnográfus, a Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény alapítója és nyugalmazott igazgatója, valamint Szabó János művelődéstörténész, a Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.

09:00 – 10:00 Kálmánháza története.

10:10 – 10:30 Egy népiskolai tanító portréja. Előadó: Huberné Doroszlai Éva, Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE), valamint a Szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Családkutatók Klubja tagja.

10: 40 – 11:05 „Múlt-Jelen-jövő”, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltárában őrzött történelmi emlékek. Bemutató az egyházközség levéltárában található anyagokról.

Előadó: Belyus Beáta levéltáros.

11:15 – 11: 30 Bemutató a Magyar Unitárius Egyház, dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény levéltárában található anyagokról.

Előadó: Béres-Muszka Ibolya Levéltár vezető.

11:40 – 12:00 Az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi gyűjtőlevéltára. Történelem és kutatási lehetőségek.

Előadó: Berekméri Árpád Róbert, az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi fióklevéltárának levéltárosa.

12:10 – 12:30 Petőfi 200.

Előadó: Mlecsenkov László történész-családfakutató, a Profi Családfa képviseletében.

12: 40 – 13:10 Könyv bemutató: „Szoborsorsaink”. A kiadvány az 1945 előtt Szlovákiában felállított magyar vonatkozású emlékhelyek közül válogat. Mindegyik bemutatott emlékjelnek hányatott sors jutott. A szoborsorsok a helyi közösségek történelmével fonódtak össze.

Előadó: Orosz Őrs.

14:00 – 14:20 Rákóczi fejedelem rábaközi híve, Telekesi Török István.

Előadó: Szalay Balázs, Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának elnöke Csornáról.

14:30 – 14.50 Az érzelmek története a családkutatásban.

Előadó: Garas Norbert segédlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs Szatmár Bereg Vármegyei Levéltára.

15:00 – 15:20 A napló, mint családtörténeti forrás: Borcsik Salamon naplója.

Előadó Papp Levente Tibor segédlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs Szatmár Bereg Vármegyei Levéltára.

15:30 – 15:45 A római katolikus egyház ünnepi szokásai.

Előadó: Sarkadi Gábor amatőr családfakutató, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi kar néprajz alapszak II. évfolyamos hallgatója

16:00 – 16:45 Családkutatási történetek, módszertan és Nyíradony rövid története.

Előadó: Pócsi Zsolt.

(Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a program tájékoztatóban szükség szerint változás történi, azt időben jelezzük. Szervezők)