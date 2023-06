Kérdések sokaságát veti fel az az újabb vadkamerás felvétel, ami vasárnap délután jutott szerkesztőségünk birtokába. A fényképen egy medve látható, a fotó 2023. június 2-án 7 óra 19 perckor készült Csenger térségében.

Vajon most meg kell különböztetnünk egy fehérgyarmati és egy csengeri medvét is, vagy a vadkamerás felvételek ugyanazt a macit örökítették meg? Lehetnek vajon többen is?

Csak reménykedni tudunk abban, hogy a szakemberek minél hamarabb megadják erre a választ, akár már a két fénykép összehasonlításakor is.