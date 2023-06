Egy röpke órára lezárták a forgalom elől a Széchenyi utca egy rövid szakaszát, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságának felújított épületét adták át ünnepélyesen, s hol lehetett volna leginkább megmutatni, miként épült újjá az impozáns, több mint 100 éves épület, mint az utcafont felőli oldalán, a bejárat előtt. Itt gyűltek össze a vendégek. Az államkincstár munkatársai is ünneplőbe öltöztek, mint elhangzott: a legnagyobb köszönet nekik jár, hiszen az építkezés ideje alatt végig zökkenőmenetesen fogadták az ügyfeleket, végezték munkájukat. Ezt személyesen a Magyar Államkincstár elnöke, Bugár Csaba is megköszönte nekik, aki jelen volt a nyíregyházi átadóünnepségen. Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a vármegye országgyűlési képviselői, a kormányhivatal főispánja, Nyíregyháza polgármestere, valamint a kincstárral szorosan együttműködő hivatali szervek képviselői is.

– Az épületet Hubert József tervezte, 1911-ben épült neobarokk stílusban, s a felújítást tervező Kun Zoltán mindvégig arra törekedett, hogy a helyi védelem alatt álló épület megőrizze eredeti építészeti jegyeit – emelte ki Kovács Lajosné, a kincstár igazgatója, akitől megtudtuk: már a az eredeti épület is modernnek számított a saját korában, mert központi fűtéssel, nagy kapacitású trezorral működött, ügyféltérrel épült meg.

– A jelenlegi felújítás 9 hónapon át tartott, újjáépült a teljes homlokzat a díszítmények rekonstrukciójával, részben megújultak a nyílászárók, emellett az alagsor felújítása is indokolt volt már, itt a külső és belső szerkezeti falakat szigetelték – részletezte a beruházást az igazgató, s megköszönte a város támogatását. Hozzátette, ma már 21. századi körülmények között fogadhatják az ügyfeleket a kincstári dolgozók a Széchenyi utcai épületben, ahol a magyar állampénztári iroda, a számlavezetési- és értékkezelési osztály működik, valamint az államháztartási iroda is itt végzi feladatát.