Szabó Mónika elmondta, a rekordkísérletre helyi általános iskolásokat hívtak meg, ők segítettek a cég munkatársainak a dagasztásban, a nyújtásban és a kelesztésben.

Fontosak a vállalkozások

Az előkészületeket személyesen tekintette meg Mátészalka polgármestere, dr. Hanusi Péter. Mint az lapunknak elmondta, mind a város, mind pedig a rekordkísérletre vállalkozó cég számára fontos az egészség. – Az pedig külön öröm, hogy ebbe mátészalkai iskolásokat is bevontak – emelte ki a városvezető. Dr. Hanusi Péter hozzátette, ugyan Mátészalkán a foglalkoztatás terén a multinacionális vállalkozások „viszik a prímet”, de az önkormányzat számára ugyanolyan fontosak a Mátészalkai Sütőipari Kft.-hez hasonló kis- és középvállalkozások. A cég 18 éve alakult, hatvan ember foglalkoztat. A sütőüzem Mátészalkán található, de a cégvezetés büszke a nemrégiben Fehérgyarmaton megnyitott, retró hangulatú boltra is.

A Széchenyi István Általános Iskola tanulói is segédkeztek a rekordhosszúságú kalács elkészítésében. Mint az a hetedik osztályos Menyhárt Tibor és Veres Réka lapunknak elmondta, nagyon szívesen jöttek segíteni.

Szívesen segítettek

– Én tésztát nyújtottam és befedtem kakaóval. Jártam már itt korábban, az üzem rendezett a helyi iskoláknak egy versenyt, amin mi nyertünk, és kapott az iskolánk 150 ezer forintot a cégtől, ebből el tudtunk menni az osztállyal kirándulni – mondta Menyhárt Tibor. Veres Réka hozzátette, ők azóta mindig a cég boltjaiban vásárolnak, és most is örömmel csatlakozott a rekordkísérlethez.

Végül kora délutánra készült el a kalács, amit a Szalkay téren megtartott Richter Egészségváros résztvevői meg is kóstolhattak és hallhatták a bejelentést: sikerült a 28 méter hosszú kelt tekercset megsütnünk, ez a világ leghosszabb csokis kelt tekercse!

A Guiness-rekord végső hitelesítésére és az eredmény hivatalos kihirdetésére a szabályok értelmében még várni kell. A rekordkísérleten részt vett Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület regisztrátora is.

KM