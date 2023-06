A tavasz és nyár a bébibumm időszaka a Nyíregyházi Állatparkban. A varázslat pedig idén is folytatódik, hiszen öt héttel ezelőtt fekete-fehér varik születtek a több mint 500 állatfaj ötezernél is több tagját számláló Sóstó Zoo-ban, s már egy hetes lett az amerikai bölényborjú, ami nem mindennapi körülmények között látta meg a napvilágot, és a galléros páviánok népes csapatában is szinte állandóan felfedezhetjük a legfiatalabb egyedeket.

Háremekben élnek

– A látogatók kedvencei közé tartoznak, a parkban egy hegyen élő páviánok, náluk mindig zajlik az élet, mindig történik valami – mondta lapunknak Révészné Petró Zsuzsa osztályvezető. Az állatpark sajtóreferense kifejtette: a galléros páviánok háremekben élnek, csakis a basa előjoga a párosodás, ő nemzi a kölyköket is. Jelenleg tíz apróságot láthatnak a parkba érkezők, s jól látható az állatok közötti kötődés, ahogy a nőstény, de a hím pávián is pávián fogja a kicsi farkát, hogy ne kószáljon el.

Ahogy valami finomságot kapnak a gallérosok, a hárem urát illetik a legfinomabb falatok. Elsőnek válogathatja ki, mi a fogára való az ebédből, de dönt a csapat nőstényeinek hierarchiájáról is. Így nem csoda, hogy a hölgyek szinte versenyeznek azért, hogy levegyék a lábáról. A vezérhím pedig szívesen basáskodik háreme felett, s tanulságos pillanat, ahogyan egy ifjoncot „megnevelte”, mert az az ízletes mazsolát engedély nélkül falatozta be. Egy kicsit megszorongatta, megtekergette a fülét, majd atyai hátbaveregetéssel útjára engedte a meggondolatlan csemetét, aki már tudja, csak akkor veheti el a csemegét, ha a vezérnek nem kell.

A kölyköknek is meg kell tanulniuk, hol a helyük a csapatban, milyen szabályok, viselkedési elvárások vannak velük szemben, ám a kicsik egyelőre imádják a játékot, a hancúrozást.

– Vannak olyan pillanatok, amikor a látogatóink is „élőben” nézhetik végig, ahogy egy új apróság a világra jön – folytatja a Tarzan ösvényt elhagyva az Andok kalandok világához érkezve az osztályvezető, aki az amerikai bölények legfiatalabb, a múlt csütörtökön éppen egyhetes tagjáról mesélt.

A látogatók is látták a csodát

– Észak-Amerika legnagyobb szárazföldi emlőse, az amerikai bölény, hím egyede akár 900-1000 kg-os is lehet. Itt az állatparkunkban egy bika és két ivarérett tehén alkotja a családot, s 9 hónapnyi vemhesség után üsző borjú született, majd alig másfél órával később lábra is állt és csatlakozott a csapathoz, ez az életben maradásukhoz elengedhetetlen – mutatta be a bölénycsaládot Révészné Petró Zsuzsa. Elmondta, hogy az amerikai bölény társas állat, egykor százezres csordákban vándorolt a prériken, állománya elérhette az 50 millió egyedet, azonban az európaiak megjelenésével a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. Mostmár – szerencsére – rezervátumokban, nemzeti parkokban – eléri a számuk a százezret is, így biztosítva van a faj fennmaradása.

S a Nyíregyházi Állatparkban szinte biztosra vehető, hogy a bébibumm alatt az amerikai és európai bölényállomány is szaporodik, a kiváló tenyészpároknak köszönhetően. A bölényborjú idei világrajötte azért is különleges volt, mert a látogatók is végignézhették ezt a csodát.

– A park varázsa, hogy egy tölgyerdőben vagyunk, az árnyékot adó fa a rejtőzködési lehetőséget jelenti az állatoknak, ami hatalmas biztonságérzetet is ad számukra. A mama pedig komfortosabbnak érezte azt, hogy ne a bölényházban, hanem a kifutó kellős közepén adjon életet kicsinyének. Erre nálunk többször is volt példa, csodálatos élmény – árulta el a sajtóreferens. Hozzátette: a nagytestű, sötétbarna állatok hangosan horkantanak, nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, az egyhetes, még zsemle színű nőstény, akit Tatonkának hívnak, fő tápláléka jelenleg az anyatej, de már ismerkedik a szálas takarmánnyal, aminek hamarosan a fogyasztásához is hozzáláthat. Búcsúzóul még megjegyezte: erre a hétre is tartogatnak meglepetést! BM