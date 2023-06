Mindezt igazolja az a Turisztika magazin, ami hazánk öt vármegyéjének természeti és épített csodáit, kulturális programjait és gasztronómiai érdekességeit mutatja be. A magazin Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék nevezetességeiből, természeti szépségeiből, programjaiból és szálláshelyeiből ad ízelítőt. Biztosak vagyunk abban, hogy a magazint alaposabban megismerve minden korosztály talál a maga számára megfelelő programot. Akár egy iránytűnek is tekinthető ez a magazin, hiszen segítséget nyújt a tájékozódáshoz annak érdekében, hogy kicsik és nagyok élményekhez jussanak, kipihenhessék magukat a mindennapi munka után, valamint hogy kikapcsolódjanak.

El lehet indulni Magyarországot felfedezni az apostolok lován, vagyis gyalog, de nagy élményt jelentenek a kerékpáros örökségtúrák is. Azt se feledjük el, hogy hazánk gyógyfürdőkben nagyhatalom, így bármelyik vármegyét is válasszák a kiránduló családok, a közelben biztosan lesz gyógyfürdő és wellnessfürdő is.