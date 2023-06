– A bölcsőde megépítése újabb lépés ahhoz, hogy a településünk ledolgozza a sok évtizedes hátrányát, Hodász pedig bebizonyította, hogy érdemes a fejlesztésekre – fogalmazott.

Összetartó közösséget alkotnak

– Minden ember olyan, mint egy-egy lisztszem: kötőanyagra, kovászra van szükség ahhoz, hogy összeálljanak és majd kenyér legyen belőlük. A kis falvak és községek is hasonlóak: nélkülözhetetlenek azok a kovászemberek, akik közösséggé formálják az egyéneket, itt, Hodászon pedig a polgármester tölti be ezt a szerepet – ezt már Kovács Sándor országgyűlési képviselő mondta. Hozzátette: bármikor is jár itt, azt tapasztalja, hogy a helybéliek szeretik egymást és szeretik a településüket is.

– Fontos nekik, hogy a lakóhelyük tiszta és virágos legyen, éppen emiatt jó érzés végigmenni az utcákon, jó látni, hogy nagyszerű, összetartó közösséget alkotnak – olyat, amiben nagyon fontos szerepet töltenek be a gyermekek, akik az épülő bölcsődében nagyon jó helyen lesznek – mondta.

KM