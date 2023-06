Szerencsére az idén eddig az átlagot meghaladó mennyiségű csapadék hullott, sikerült 10 millió köbmétert betározniuk. Beszélt arról a hatalmas beruházásról is, amelynek segítségével a Nyírség vízellátását lehet majd biztosítani: a Tiszából vezetik el a vizet, ami azért sem egyszerű feladat, mert 70-80 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük. Megnyugtatónak nevezte, hogy Ukrajnában a háború ellenére is fontosnak tartják a távjelző rendszer működtetését, és arról a gépről is beszélt, amit a Tiszán és a Szamoson 2019 óta 12 alkalommal állítottak munkába és ami összesen 8 ezer köbméter hulladéktól szabadította meg a folyókat. Érkezett néhány kérdés a mederfeltöltődéssel, a gátak karbantartásával, s a hulladék kezelésével kapcsolatban, majd a hozzászóló képviselők megköszönték az igazgatóság dolgozóinak munkáját, s kiemelték: az elmúlt évek fejlesztéseinek is köszönhetően árvízvédelmi szempontból az elmúlt évek nyugodtan teltek.

Emberfeletti munkát végeznek

– A megalapításunk óta stratégiákat alkotunk, konferenciákat szervezünk, tartjuk a kapcsolatot a határon túli magyarokkal, ám az életünk tavaly február 24-én megváltozott: azóta humanitárius feladatokat is ellátunk – ezt mondta Szabóné Cap Andrea, a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás elnöke. – A háború kitörése után pár nappal Kisvárdán koordinációs központ jött létre, aminek az irányítására bennünket kértek fel. A korábbi években kiépített kapcsolatrendszerünk sokat segített abban, hogy könnyebben elérjük az intézményeket, szervezeteket, és hogy hatékonyabb legyen a humanitárius munka. Több mint kétszázszor voltunk Kárpátalján – én legalábbis addig számoltam –: vittünk többek között tartós élelmiszert, nélkülözhetetlen orvosi eszközöket és gépeket, gyógyszert, bútort, Csapra pedig egy nagy értékű víztisztító berendezést is. A menekülteknek magyar nyelvű oktatást, a gyerekeknek pedig nyári tábort szerveztünk. Aki csak tudott, segített: magánszemélyek, cégek, egyházak, és nagyon jól esett, hogy elismerték, amit tettünk. A svéd nagykövet például személyesen köszönte meg a munkánkat, a világhírű karmester, Kobajasi Kenicsiró pedig az egyik koncertje bevételét ajánlotta fel a társulásnak – mondta Szabóné Cap Andrea és hozzátette: a belső migráció miatt Kárpátalján most több százezerrel többen élnek, mint a háború kitörése előtt. Azokon a kis településeken, ahol szinte csak az idősek maradtak, 20-30 menekültet helyeztek el, akikről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, ez pedig nem könnyű feladat – tette hozzá.

A képviselők egyetértettek abban, hogy a társulás emberfeletti munkát végzett és végez a határ mentén, és úgy fogalmaztak: bíznak abban, hogy erre a tevékenységükre már nem lesz sokáig szükség.