Az elismerést Leleszi Tibornak, Kisvárda polgármesterének adta át Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke Kisvárdán. Mint arról korábban beszámoltunk, a vármegyei önkormányzatnak több, identitást erősítő programja is fut, melyekben Kisvárda is fontos szerepet tölt be, közreműködő partner. A város lokálpatrióta eszmeisége példaértékű – tájékoztatott a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Fotó: Vármegyei önkormányzat archívuma