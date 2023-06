A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő Eötvös Gyakorlóiskola diákjai repülőtéri tapasztalatszerző látogatásokra járnak. Ezúttal Kiss Bálint, Juhász Áron, Orosz Enikő, Sántha Jázmin, Jámbor Levente, Bajusz Máté diákok, Marcsekné Vetési Júlia tanárnő és dr. Komáromi István igazgató járt a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren.

Betekintést nyerhettek a sajátos világba (főépület, irányítótorony, kifutópálya, kiszolgáló létesítmények), végig figyelemmel kísérhették egy felszállás előtti nemzetközi légijárat technikai és biztonsági fel-, illetve előkészítésének a folyamatát, az utasok be-, majd a gép felszállását egyaránt is követhették. A legmaradandóbb élményük a diákoknak az volt, hogy az utazásukat, szállításukat biztosító kisbusszal végig autózhatták a teljes repülőtéri kifutópálya-együttest.

Feltárult előttük a repülőtéri készenléti tűzoltóság és mentőszolgálat technikai repertoárja is.

KM

Fotó: dr. Komáromi István archívuma