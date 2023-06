Két keréken érkeztek a kerékpárosbarát szolgáltatás átadására a vendégek kedden délelőtt. Elindult a Felső-Tisza-vidéki kerékpáros vándortábor, amelyen a nyári szünetben közel ötszáz diák vesz részt, ehhez a csoporthoz csatlakoztak. A csapat Nyírbogátról indult Nyírbátorba, ahol ünnepélyesen átadták a Forrás Vendégházat és Kávézót, mely a Középkori Templomok Útja Egyesület az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. támogatásával épülhetett meg egy régi, református parókiából. A sikeres pályázatnak köszönhetően jelentősen bővültek a Felső-Tisza-vidéki és Nyírségi kerékpáros túraútvonal mentén a szolgáltatások. Ennek szemtanúi lehetnek mindazok, akik gyakran pattannak biciklire és rutinosan tekerik le a kilométereket a Nyírségben vagy a szatmári töltéseken, ma már a túrázók több száz kilométeren kerékpározhatnak biztonságosan.

Kedden sem csupán Nyírbátor volt az egyetlen célállomás, ahol pihenőpontot és új szálláshelyeket avattak, Bátorból tovább hajtott a társaság Lónyán át egészen Csengersimáig, ahol hasonló fejlesztést ünnepeltek.

Nyírbátorban a dombtetőn emelkedő impozáns református templom tövében alakítottak ki testnek és léleknek egyaránt felfrissülést adó pihenőpontot, kávézót, valamint egy 25 férőhelyes szálláshelyet. Ahogyan dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a hálaadó ünnepségen elmondta: kávézó és szálláshely rengeteg van a városban, de ez a komplexum – mint a neve is üzeni – tiszta forrása lehet a léleknek, felüdülést nyújthat a pihenni vágyó kerékpáros turistának. A környezet idilli, a kávézóban baráti szavakra lelhet a vendég, a bent található kegyességi irodalomból és igékből pedig lelki útravalót vihet magával.

A Középkori Templomok Útja Egyesületet 2016-ban örökségvédelmi és turisztikai szakemberek alapították meg a Felső-Tisza-vidék kulturális, egyházi örökségének kutatására, helyreállításának segítésére és turisztikai célú fejlesztésére. A tagság több éves, évtizedes munkában összekovácsolódott erős szakmai közösség, amely nagy energiát fektet a középkori – főleg református – templomok mentén haladó kerékpáros túrák népszerűsítésére is, az egyesület élén Szatmári István műemlékvédelmi szakemberrel, valamint Deák Attilával, aki a református egyházkerületnél a projekt gazdája. S ami még fontosabb, szívvel-lélekkel foglalkozik a vármegyei turisztikai attrakció sorsával.

Elhangzott, az egyesület céljai és tervei szervesen illeszkedtek eddig is a vármegyei turisztikai fejlesztésekbe, s megtalálták az összhangot az Aktív Magyarország Programmal is, melynek felelős államtitkára Révész Máriusz, aki jól ismeri a Felső-Tisza menti tájakat, örömmel teker a nyírségi és szatmári természetben, kedden is ellátogatott vármegyénkbe.

– Magyarországon szeretünk panaszkodni, mert afféle panaszkultúrában élünk, és szoktuk mondani sokszor, hogy nehéz az élet. S valóban most beköszöntött a meleg időjárás, kimegyünk a strandra és akkor tényleg látszik, hogy van, akinek nehéz: van, aki tíz, van, aki 20 vagy 30 kilóval is nehezebb a szükségesnél. Az én feladatom az, hogy tegyük könnyebbé az emberek életét, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat – utalt az államtitkár arra, hogy sportos életmóddal megőrizhető egészségünk. Hangsúlyozta: az egészségi állapotunk mindössze 18 százalékban múlik az egészségügyi rendszeren, 25 százalékban a genetikán, 20 százalékban a környezeti hatásokon és a maradék 37 százalékban az életmódunkon, életvitelünkön múlik, amibe beletartozik a mentális egészségünk is. Annak érdekében, hogy éljünk egészségesebben, nagyon sok programot indított el az Aktív Magyarország, ami a mozgásra, az aktív kikapcsolódásra épül, miközben olyan térségekre is szerették volna felhívni a figyelmet, amely nincs az utazók homlokterében. – Külön figyelmet fordítunk a Cserhát, a Zselic, a Felső-Tisza vidék térségére, próbáljuk elhelyezni az emberek fejében, előkelő helyre rakni a hazai turisztikai térképen, mert nagyszerű helyek, érdemes felfedezni ezeket is. Azokon a vidékeken tudtunk gyorsabban haladni, ahol megtaláltuk a megfelelő „szövetségeseket” ebben – emelte ki az egyesület munkáját az államtitkár.