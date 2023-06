A háború szörnyűségeit a legfiatalabbak sínylik meg: a gyerekek. Hétköznapjaik fenekestől felfordultak, óvóhelyeken húzódnak meg, ha megszólal a légi riadó, lesik a híreket, figyelik, mi történik a közel másfél éve tartó orosz-ukrán háborúban. Még Kárpátalján is nagy a bizonytalanság, ahol szerencsére nincs fegyverropogás, ám számtalan család döntött amellett, hogy új otthont keres, biztonságban, nyugalomban nevelhesse gyerekeit. Nem is gondolnánk, hogy mennyi Ukrajnából érkezett gyerek végezte el a 2022/23-as tanévet vármegyénk városaiban, falvaiban. Nemsokára kicsengetnek, itt a szünidő, arra voltunk kíváncsiak, hogyan érezték magukat nálunk, van-e honvágyuk, hogyan töltik a vakációt.



Tisztelettudó, szorgalmas gyerekek



Ádámot és Annát a Jókai Mór Református Általános Iskolában ismertük meg, a második évfolyamra járnak. Amikor találkoztunk, Ádám épp a srácokkal rúgta a bőrt a szünetben, nagy Reál Madrid-rajongó, odahaza, Szürtén is állandóan fut a labda után. Mint mondta, megszerette Nyíregyházát és sok barátot talált, de a régiek is hiányoznak neki. – A matek nagyon jól megy, a kedvenc tantárgyam – mondta és elújságolta, hogy a kis testvére már itt született meg Nyíregyházán.

Ádám és a csapat

Anna picit csendesebb kislány vagy inkább nehezebben nyílik meg, nem tudtam róla pontosan eldönteni, de rajta egyértelműen látszott, hogy honvágya van. Amikor megkérdeztem, mi a terve a nyári szünetre, egyből rávágta: „hazalátogatunk”.

A kisebb gyerekek még nagyon kötődnek ahhoz a környezethez, ahol felcseperedtek, a megszokott dolgaikhoz, úgy, mint Anna a kutyájához. Sajnálattal mesélte, hogy az ebet otthon kellett hagynia Visken, a nagyszülőkre bízta, s alig várja, hogy nagyokat játsszon vele a vakáció alatt.

Mindkét családot a belvárosi református gyülekezet fogadta be, ők maguk is reformátusok, így kerültek a Jókaiba a gyerekek, ahol hamar beilleszkedtek, s szerencsére olyan tankönyvekből tanultak odaát, ami gördülékenyen vezette át őket az első osztályból a másodikba.

Mócsánné Nagy Ágnes igazgatótól megtudtuk, alsó és felső tagozaton összesen 9 kárpátaljai diák végezte el az idei tanévet intézményükben. A többiek befogadták őket, ma már nem is téma, hogy az osztálytársak kárpátaljaiak.

– Tisztelettudó, együttműködő családokról, gyerekekről van szó, akiknek minden segítséget megadtunk a tanulásban, a felsősöknek néhány tantárgyból pluszórákra volt szükségük, de szépen haladtak, igyekeztek „felvenni a tempót”. Sok mindenen keresztül mentek, ezért mi elsődlegesen arra törekedtünk, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott közeget biztosítottunk számukra. Ez volt a legfontosabb – tette hozzá az igazgató.

Ne zárkózzanak be!

– Az elején nagyon féltem, hogy nehéz lesz az iskola, de egy jó közösségre leltem, nagyon kedvesek itt az emberek – erről már Bodnár Gréta Emília, szent imrés diák mesélt. A kilencedikes lány családja Ungváron maradt, ő pedig a háború kitörése után került Nyíregyházára, a Szent Imre gimnázium kollégiumában kapott helyet.

Fotó: Gazdag Mihály

– Hétvégenként hazajárunk, nehéz lett volna, ha nem tudom tartani a kapcsolatot a szülőkkel. Ungváron eddig nem volt gond, de félek, hogy ott is történhet valami, mert szerintem továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet, amikor a szüleim azt mondják a telefonba: „Nem történt semmi baj velük...”, az mindig nagy megkönnyebbülés a számomra – mondta a diáklány.

– Bevallom, volt egy kis problémám a tanulással az elején, mert nehéznek találtam a tananyagot és a követelményrendszert is, de elfogadtam, hogy ez egy erős, színvonalas iskola, itt tanulni kell – jegyezte meg Gréta, s mint kiderült a természettudományok, a történelem, és a második idegen nyelv elsajátítása a többieknek is gondot okozott.

Fotó: Gazdag Mihály

Ulihonics Gabriella Csapról érkezett, egyidőben a többiekkel. A nyíregyházi Szent Imre gimnáziumban a 9. évfolyamon Maczinkó Mariann osztályában a 29 tanulóból 11 kárpátaljai.

– Az elején nem volt könnyű lelkileg sem feldolgozni az egészet, mert mégiscsak új helyre kellett költöznöm – kezdte diáklány. – Előnyünkre volt, hogy többen is ugyanarról a környékről érkeztünk, nem éreztük magányosnak magunkat. Az említett tantárgyakra valóban kellett plusz időt és energiát fordítanunk, de megérte, a bizonyítványunkat bátran visszük majd haza a szülőknek, s továbbra is próbáljuk megállni a helyünket – mondta Gabriella, aki a nyarat a családjával fogja tölteni, szeptemberben pedig visszajön és folytatja a 10. évfolyamot. Ahogyan Kovács Antónia is.

– Nagyon sok ismerősöm jött Magyarországra, kevesen maradtak otthon, a szüleim is csak azért, mert nem szerették volna az idős nagyszülőket magukra hagyni. A háború kitörése utáni hónapokban érkeztünk, van bennünk honvágy, de tudjuk, a szüleink itt tudnak minket biztonságban. – jegyezte meg a lány, s mindhárman megköszönték a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének, hogy helyet biztosítottak számukra.

Fotó: Gazdag Mihály

Egy osztályfőnök a bizalmi kapocs az iskola, a gyerekek és szülők közt. Maczinkó Mariann legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy az osztályában tanuló kárpátaljai gyerekek nyissanak a többiek felé, ne szigetelődjenek el, hanem találják meg a helyüket a közösségben. Ha ez megy, más már nem jelenthet kihívást, mert mint mondja: minél több időt töltenek nálunk, annál inkább elgördülnek előlük a tanulási és a kommunikációs akadályok. Hogy honvágyuk van-e?

– Erre csak egy mondat jut eszembe, az egyik diákom mondta nekem az elején: „Nem is tudom miért vagyok itt, de ha már itt vagyok, nem megyek innen sehová…”