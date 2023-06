Százötvenhét pályamű érkezett az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára (OTIO), a zsűri közülük nyolcvanhatot ítélt kidolgozásra érdemesnek, a döntőbe pedig huszonhét került be. A két napos finálét a Budapesti Műszaki Egyetemen rendezték meg, ahol a legjobbakat ismerték el.

Karikó Katalin Széchenyi-díjas kutatóbiológus beszédében nagyon fontosnak nevezte, hogy a mostani díjazottak, a jövő kutatói jó egyensúlyt tudjanak kialakítani saját életükben, a fizikai és a szellemi frissességet egyaránt fenntartsák, mert csak így lesznek képesek a munkájuk során állandó jelleggel visszatérő stressz kezelésére: „Nem a siker után lesztek boldogok, hanem a boldogság az, ami a siker. Én sem állnék itt, ha életem során négyszer el nem bocsátottak volna az állásomból, még tíz évvel ezelőtt is Amerikában, de ha ez nem történt volna meg, ma nem lenne Pfizer-vakcina sem”.

Több mint 5 millió forint ösztöndíjat osztottak ki a jövő feltalálóinak, tudósainak, és 24 millió forintot a legjobb középiskolai tanároknak, illetve középiskoláknak. A gálavacsorával egybekötött eredményhirdetésen, az ÖbölHáz Rendezvényközpontban Karikó Katalin, motiváló előadást a résztvevőknek.



A versenyen a Attention! elnevezésű pályamunkával Zsigó Dalma Kamilla, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanulója és Marczis Katalin Blanka, a Nyíregyházi SzC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium diákja harmadik díjat kapott. Kétszázezer forint ösztöndíj és 100 felvételi pont is járt a díjhoz.

– A díjazott téma a hallássérült labdarúgás akadálymentesítése volt. Komoly elismerés, hogy a pályamunkát méltatta a zsűri. Úgy gondolom, hogy ez a találmány túlmutathat a labdarúgáson is a hallássérültek számára – fogalmazott Zsigó Zsolt felkészítő tanár, a digitális oktatás nagykövete.



A sportban, az edzéseken, és a mérkőzéseken is nagyon fontos a hatékony kommunikáció. A hallássérült labdarúgók és edzőik a jelnyelv segítségével kommunikálnak, ha látják egymást. Ha azonban kartávolságnál távolabb, és háttal áll a sportoló, akkor kell egy hatékony, és gyors megoldás, hogy tudja, figyeljen, mert mondani akarnak neki valamit. A Wibrazz egy sportruházatba helyezhető kommunikációs eszköz. Az egyszerűbb lehetővé teszi, hogy a hallássérült labdarúgók a többi sportolóval együtt szerepeljenek a bajnokságban. A játékvezető kap egy kiegészítő eszközt, amellyel jelzést ad, akkor, amikor a sípjába fúj. Ekkor a hallássérült labdarúgó a magán viselt eszköz jelzését érzékeli, és tudja, hogy a játékvezetőre kell figyelni, keresni kell őt a pályán.

A komplex változat az edzéseken az edző, és a játékosok közötti kommunikációt gyorsítja fel. Az eszköz segítségével az edző egyszerű üzeneteket képes eljuttatni a játékosai számára az okoseszköze segítségével.

A sportoló a magán viselt eszköz jelzését érzékeli, és a korábban megbeszéltek alapján cselekszik (pl. egy hosszú jelzés az jelenti, mindenki jöjjön oda hozzám).



Az elmúlt negyedév alatt sikerült egy működő MVP, és egy tesztelésre is alkalmas jelzőrendszert kifejleszteni. A rendszer hibái a tesztelés során derülnek majd ki. Sikerült egy működő, az edzők kezébe adható, tesztelésre alkalmas applikációt is fejleszteni, ennek tesztelése, a hibák javítása, és a további fejlesztése az elkövetkező hónapok feladata.

A rendszer egyik eleme a játékosok által használható kis dobozba szerelt rezgésre alkalmas egység. A másik eleme az edzőknél/játékvezetőnél lévő egység, amellyel jelzés küldhető a játékosok számára, amit ők a sportruházatba megfelelően elhelyezett doboz rezgését érzékelve kapnak meg. Az egyes egységek közötti kommunikáció egy zárt MESH hálózaton zajlik.

Dalma és Kata egy belépő szintű applikációt is fejlesztett, amelynek segítségével az edzők összetettebb üzeneteket is képesek küldeni a játékosok számára. Az applikáció segítségével kiterjeszthető a fent említett rendszer, szükség esetén felgyorsítható a kommunikáció az edzéseken.

A hallássérült sport társadalomban elismert, nagy tapasztalattal rendelkező edzők véleménye alapján a jelzőrendszer jól használható lenne, mind a játékvezető és a játékosok, mind az edző és a játékosok közötti kommunikáció segítésében. Kijelenthető, hogy az edzések, mérkőzések akadálymentesítésére nyújthat óriási segítséget a Wibrazz jelzőrendszer.

A pályázók jelenlegi fejlesztéseik arra irányulnak, hogy olyan, a beteg kezére tökéletesen illeszkedő eszköz készülhet, amely egyszerű, könnyen tisztítható, és kényelmesen viselhető. Az applikáció segítségével szabad módban, vagy telemedicina szolgáltatásban is használható legyen.

Most még csak díjazták a találmányt, hamarosan viszont többet is hallhatunk a gyakorlati elterjedéséről.

