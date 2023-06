A kétnapos rendezvényt Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület és a Hierotheosz Egyesület, mint a külhoni Civil Közösségi Szolgáltató Központok koordinátora szervezte meg. Kiss András, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ operatív igazgatója a csütörtöki nyitórendezvényen köszöntőjében elmondta, hogy az utóbbi időszak nehézségei ellenére is újabb szolgáltató irodák nyíltak meg, így most már 16 működik a rendszerben. Ezt a találkozót azért rendezték meg az idén is, hogy még hatékonyabbá tegyék a központok tevékenységét és együttműködését, illetve hogy megismerjék egymás munkáját, sikereit és nehézségeit.

Fotó: Gazdag Mihaly

Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Értéktár értékei kiállítást. Azokról a csodákról mesélt, amelyek között élünk a vármegyében, illetve szólt az értéktárba felvett több mint 160 vármegyei kincs és a hungarikum fontosságáról. – A mai nap inkább a vármegyei értéktár bizottságának elnökeként vagyok jelen, hiszen küldetésként éljük meg ezt az értékgyűjtő, értékmentő munkát – fogalmazott Baracsi Endre.

Fotó: Gazdag Mihaly

– Ezt a missziót azért szeretném bemutatni, átadni mindenkinek, hogy egyre több partnerünk legyen ebben az értékgyűjtésben. A civil szervezetek is társaink, hiszen ők az adott közösséget képviselik, azokat az embereket, kisebb-nagyobb csoportokat, akik valamit szeretnének tenni, kötődnek azokhoz az értékekhez, amelyek fontosak. A vármegyei értéktár a 2012-es hungarikum törvény értelmében jött létre 2013-ban. Így lett kerete azoknak az értékeknek, amelyek az identitásunkat jelentősen befolyásolják, melyekből mi is lettünk, hiszen egy olyan örökségből nőttünk ki, amelyek kézzelfoghatóak itt a vármegyében. Gyakran mentünk el olyan fontos értékek mellett, amelyeket már megszoktunk, a mindennapjaink részévé váltak, és máshonnan jött emberek hívták fel a figyelmünket, hogy milyen csodák vesznek itt körül minket. Ezért is fontos, hogy létrejöttek a települési, tájegységi, vármegyei értéktárak, valamint létrejött a hungarikumok gyűjteménye és a magyar nemzeti értékek gyűjteménye is. Ez a keret valóban magasabb szintre emelte ezt a sok-sok csodát, amelyek a határon belül és túl is körbevesz minket – fogalmazott az alelnök, és hozzátette: tovább kell adni ezt az örökséget a következő nemzedékeknek, valamint nagy figyelmet kell fordítani a most létrejövő értékekre is.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tartott előadást az anyaországi és külhoni magyar civil szervezetek együttműködéséről és ennek perspektíváiról. Kifejtette, hogy a civil életet mindenképpen támogatni kell. Eddig is és ezután is egyre több forrást és energiát fektetnek a határon túli civil közösségek működtetésébe, ebből adódóan egyre több irodát is hoztak létre. A pályázati összeg pedig emelkedni fog, így még több forrás jut a civil szervezetek számára. – A források a lehető legjobb helyre jutnak el, a számok önmagukért beszélnek, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatások mértéke folyamatosan nőtt és nő a határon túl. Az idén október 2-án hirdetjük meg a pályázatokat, összességében a NEA keretösszege 11,2 milliárdról 13,8 milliárd forintra növekszik meg. Ez egy jelentős bővülés – fogalmazott a felvidéki gyökerekkel rendelkező helyettes államtitkár, és kifejtette, hogy a civil szervezetek feladata a pályázói rendszer és helyi értékek erősítése, és hogy együtt tudjanak működni egymással, a Hierotheosz Egyesülettel, és a nemzetpolitikai területen dolgozókkal. A beszédében a pályázatokat érintő változásokat is vázolta, és kiemelte, hogy a politikai életben mindenki tudja, hogy a civil életet támogatni kell, ezért is növekedik a pályázati forrás.

A határon túli szervezetek bemutatkozása után a civil szervezetek képviselőinek tartott előadást dr. Petri Bernadett, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezető igazgatója a közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőségekről, hogy a civil szervezetek hogyan tudnak pályázni, milyen változások várhatók, és hogy miért fontos ez a civil közösségeknek. Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta a NEA és Civil Támogatások Igazgatóságának igazgatója a Nemzeti Együttműködési Alap határon túli pályázatainak eredményeit taglalta, és a sikeres pályázatokhoz adott javaslatokat a vendégeknek.

Az esti műhelymunkát is a szorosabb együttműködés és a szervezetek megismerése reményében szervezték meg. Másnap pedig együtt nézték meg a kegyhelyet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nevezetességeit is, útba ejtve Szatmárcsekét, Tarpát és Panyolát.

LN