A „ROcHUs" című, ROHU457 számú projektet az előkészítési szakaszt követően, 2020. augusztus 1-jén indult el, melynek előrehaladását a Covid-19 járvány jelentősen hátráltatta, így a Központi Laboratórium építészeti felújítását 2022-ben tudták csak elkezdeni, azonban március első hétvégéjén visszaköltözhetett a régi, de új köntösbe öltöztetett helyiségbe a laboratórium, amely teljesen új, modern eszközökkel is gazdagodott, amelyeket szintén a program biztosított.

Szakmai elhivatottság

Hegyi Henrik Dénes főigazgató az átadó ünnepségen elmondta, hogy régi vágyuk teljesült ezzel a korszerűsítéssel. A projekt összköltsége meghaladja az 1 millió eurót, ez az összeg nagymértékben Európai Uniós támogatásból, továbbá állami támogatásból, és az intézmények saját erőforrásából tevődik össze. – Ez a modern laboratórium egy komplett felújítás eredménye, a legkorszerűbb diagnosztikai automaták és egyéb készülékek mellett az informatikai, és az informatikai háttértároló eszközök is újak, a régi bútorzatot is teljesen lecseréltük. Egy olyan diagnosztikai hátteret jelent ez a laboratórium, amely a traumatológiához és a napi működésünkhöz szükséges. Ez a kórház biztos pontot jelent a régiónak, ezért is fontos hogy minél korszerűbb legyen az ellátás – fogalmazott a főigazgató és hozzátette: nemcsak a betegek számára kivételes ez a fejlesztés, hanem a munkatársaknak is 21. századi körülményeket tudnak így biztosítani.

Pontosabb diagnosztika

Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is köszöntötte a vendégeket, a kórházi dolgozókat, és elmesélte, hogy milyen nehéz volt ez a hat év, de megérte ezt a modern laboratóriumot látva, és már nézik a jövőbeni lehetőségeket is. Dr. Seszták Miklós a térség országgyűlési képviselője többször járt már a kisvárdai kórházban vizsgálaton, ő is kifejtette, hogy milyen nehéz időszakon vannak túl, de megígérte öt évvel ezelőtt, hogy felújítják a laboratóriumot, és ez így is lett. Továbbra is előre kell nézni, nagyokat kell álmodni – fejtette ki az országgyűlési képviselő.

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy több közös sikeres román–magyar együttműködésen vannak már túl, majd dr. Veres Eleonóra, az intézmény orvosigazgatója mutatta be részletesen a beruházást. Köszönetét fejezte ki a projektben résztvevőknek a megvalósításban nyújtott segítségükért, és elmondta: az, hogy megújult a laboratórium teljes infrastruktúrája, felszereltsége, azt fogja eredményezni, hogy gyorsabb, hatékonyabb, biztonságot növelő feladatellátás válik lehetővé a kórházban, emellett a munkakörülmények is jobbak lesznek. Dr. Győri Emese laboratóriumvezető főorvos beszédében pedig azt is hangsúlyozta, milyen fontos mérföldkő ez a nap a kisvárdai laboratórium életében, így már sokkal gyorsabban, pontosabban, hatékonyabban tudnak dolgozni, hiszen közel 160-féle vizsgálatot végeznek, az elmúlt évben másfél millió volt a vizsgálatok száma. Napi átlag járóbeteg forgalmuk 2-300 fő, de ez egyes napokon sokkal több is lehet, majd a rendelés végén készenléti ügyeletet látnak el. A laborátadási ceremónia zárásaként Hegyi Henrik Dénes főigazgató és dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő a meghívott díszvendégekkel közösen vágta át az átadást jelképező nemzeti színű szalagot.

LN