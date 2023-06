A szolga ünnepel ma – mondta Kozma Imre atya a pappá szentelésének hatvanadik évfordulóján tartott gyémántmisén június 18-án, a budapesti Szent Ferenc sebei templomban, miközben arról beszélt, hogy a másokért odaajándékozott az élet az igazi szolgálat, magának pedig annyit kért, hogy élete még hátralévő részét is Isten szolgálatára tudja odaadni.

Az ünnepi szentmisén Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke méltatta Kozma Imre atya hat évtizede tartó papi pályafutását, melynek során megalapította a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, és újraélesztette a magyarországi Betegápoló Irgalmasrend szegényeket gyógyító misszióját. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az 1980-as években az akkor zugligeti plébánosként szolgáló atya hittanos közösségéből alakult ki, a karitatív szervezetet pedig három tanítást követett. Az első az volt, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, az élő hit velejárója a szolgálat. A második, hogy a szeretet sok bűnt eltakar, ami azt jelentette, hogy „a jócselekedetekkel nem kell megvárni, amíg jó emberek leszünk, hanem a másokért végzett önzetlen tettek formálnak majd minket is jobbá”. A harmadik tanítás pedig úgy hangzott: kockázatvállalás nélkül nincs élet, ha mindig az esélyeket számolgatjuk, soha nem fogunk elindulni. Vecsei Miklós szerint Kozma Imre atya személyes életútjában jelenítette meg, mit jelent a gyakorlatban Jézus követése. A tanításokból pedig első alkalommal 1989 augusztusában vizsgázott a Máltai Szeretetszolgálat, amikor a zugligeti templom kertjében megnyitották a keletnémet menekülteket befogadó első tábort, majd következett a romániai forradalomban és a délszláv háborúban végzett máltai misszió, miközben a Szeretetszolgálat az ország meghatározó karitatív szervezetévé vált.

„Nem terveztem előre soha, mindig olyan feladataim voltak, amelyek szembejöttek velem, erre hívott el az Isten” – mondta saját pályafutásáról Kozma Imre atya. A magyarországi Betegápoló Irgalmasrendnél végzett misszióját is ide sorolva azt mondta: megértette, hogy a szegény embereket a betegségek is jobban sújtják, 1997-ben ezért vált fontos hivatássá a rend intézményeinek kiépítése, a gyógyító szolgálat újbóli elterjesztése Magyarországon.

A gyémántmisén zsúfolásig telt a templom, sokan több száz kilométerről érkeztek, hogy az ünnepi alkalmon jelen lehessenek. A Máltai Szeretetszolgálat pátyi fogyatékos intézményének lakói kerámia virágokból készítettek „el nem hervadó” csokrot erre az alkalomra, melyben minden szín az atya életének egy-egy szakaszát jelképezi. Kozma Imre atyát gyémántmiséjén levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleménye