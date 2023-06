Több mint harminckét esztendeje, 1991. január 1-én lépett be az akkori Bessenyei György Tanárképző Főiskolának, a jelenlegi Nyíregyházi Egyetem egyik jogelődjének a dolgozói közösségébe Halkóné dr. Rudolf Éva. Az intézmény vezetésének tagjaként folyamatos résztvevője volt az elmúlt évtizedek felsőoktatást érintő változási folyamatának. Ezek közül is kiemelkedő jelentőséggel bír a modellváltás, ami alapvető szemléletváltást eredményezett. Kialakult a valós versenyhelyzet az egyetemek között.

– Több aspektusból is meg lehet közelíteni a modellváltást. Mi a leglényegesebb ezek közül?

– Egyértelműen az, hogy ezáltal több forrás jut a fejlesztésekre és a korszerűsítésekre is. A Nyíregyházi Egyetem 2021. augusztus elsejétől a magyar állam helyett a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány fenntartásába került. Az intézmény cél szerint meghatározott (közhasznú) alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás. A köznevelési tevékenységet az egyetem fenntartásában a 12 évfolyamos, közel 1000 fős tanulólétszámmal rendelkező Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzi, ami Nyíregyháza egyik legnagyobb és legmeghatározóbb közoktatási intézményének számít.

Még a modellváltás előtt, 2020-ban kaptam megbízást a kancellári feladatok elvégzésére. A megbízás határozott időre, 2023. május 15-ig szólt. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a jelenlévő tagjainak egyhangú határozatával döntött arról, hogy felkér a kancellári teendők további ellátására. Ez a bizalom egyrészt megtisztelő, másrészt pedig komoly felelősséggel is jár. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a kancellár a felsőoktatási intézmény működtetését végzi, és felel az egyetemen a gazdasági, a jogi, a munkaügyi, a belső ellenőrzési, az igazgatási, az informatikai, a vagyongazdálkodási, a beszerzési és a közbeszerzési feladatokért.

– A hosszútávú intézményfejlesztési célok között az első helyen szerepel a digitális egyetem megvalósítása. Hogy nyílik erre lehetőség?

– Kiemelt jelentősége van annak, hogy az intézmény informatikai háttere megfelelő színvonalú legyen. Az online és digitális oktatás működéséhez szükséges, nagy sebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztések elkezdődtek. A 2022/2023-as tanévben valamennyi, az intézményben nappali képzésben tanulmányait megkezdő hallgató laptopot kapott, amit a 2023-as őszi félévben is folytatni kívánunk. A jelenleg futó, 1,008 milliárd forintos európai uniós és hazai forrásból finanszírozott pályázatból a digitális oktatást és a gyakorlatorientált képzést fejlesztjük. A projekt keretében informatikai hálózatfejlesztés, digitális eszközbeszerzés és képzésfejlesztés valósul meg. Az Európai Unió 419,77 millió forint vissza nem térítendő támogatásából tantermeket, szertárakat, tanári helyiségeket újítunk fel az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Ezen túl világításkorszerűsítésre, árnyékolásra és eszközbeszerzésre is sor kerül.

– Milyen pénzügyi mutatókkal rendelkezik az egyetem?

– Intézményünk idei gazdálkodási és költségvetési tervében a bevételi oldal főösszege 7,411 194 milliárd forint. A gazdálkodási és költségvetési terv kiadási főösszege 7,581 664 milliárd forint. A szabad pénzeszközök befektetéséből is jelentős bevételt terveztünk, melynek nyomán pozitív eredményt prognosztizálunk. Már a 2022-es gazdasági évet is a vártnál jobb mutatókkal zártuk, ami köszönhető a megnövekedett bevételi forrásoknak, valamint a negatív környezeti változásokra időben meghozott takarékossági intézkedéseknek. Az egyetem működését az állam a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványon, mint fenntartón keresztül finanszírozza. A jelenleg hatályban lévő közfeladat-finanszírozási szerződés alapján 2023-ban 13 jogcímen kap az egyetem támogatást, amely kiegészül az intézmény saját bevételeivel. Összességében a gazdálkodás stabil, nyereséget termel, likviditási problémák nincsenek. Ez köszönhető a bővülő bevételi forrásokon túl a fegyelmezett gazdálkodásnak is. Folyamatosan nyomon követjük azokat a kockázatot nem jelentő befektetési lehetőségeket, amelynek eredményeként kamatbevételre tehet szert, ezzel is tovább stabilizálva az intézmény pénzügyi helyzetét.

Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja

Forrás: Nyíregyházi Egyetem archívuma

– Miként lehet tartósan megőrizni az intézmény anyagi stabilitását?

– A piaci igények folyamatos figyelésével az oktatási vonalon, míg az intézmény vagyonának hasznosításával a gazdasági vonalon erősítjük az egyetem gazdasági helyzetét. Elmondhatjuk, hogy a tervszámok alapján (a kamatbevételeket nem tekintve) a teljes bevétel közel 26 százaléka várhatóan már saját tevékenységből (költségtérítéses oktatás, ingatlan hasznosítás, stb.) származó bevétel lesz. Ez azt jelenti, hogy a minőségi oktatás fenntartását és annak fejlesztését nem csak állami támogatásból, hanem saját erőből is finanszírozzuk, amely további lehetőségeket nyit meg az egyetem előtt.

Intézményünket sem kerülte el a makrogazdasági környezet 2022-ben kezdődő jelentős változása, melynek hatására az energiaárak jelentős mértékben nőttek. A kezdeti drasztikus emelkedést követően az állami beavatkozásnak köszönhetően az árak mérséklődtek, így az egyetem megtett és folyamatban lévő energia megtakarításra irányuló intézkedéseivel együtt a tervhez viszonyítva jelentős költségmegtakarítással számolunk, melynek hatására az intézmény nyeresége is nőni fog.

– Hogyan bővült az egyetem infrastruktúrája az elmúlt években?

– Még 2021 decemberében írtuk alá a PPP konstrukcióban felújított Campus Kollégium kiváltásáról rendelkező szerződést. Az idén február elsejétől az intézmény tulajdonába került a Sandra Diákszálló, ami közösségi szálláshely. Ennek eredményeként az egyetem hallgatóinak magasabb szintű szolgáltatást tud nyújtani, ezen túl pedig külső partnerek részére szálláshely szolgáltatást ad. A diákszálló hasznosításából az egyetem saját működési bevételt szerez, ami az intézmény saját működési bevételének további bővülését hozza magával. Az egyetemi sportélet minőségi javulásában jelentős változás, hogy a beszakadt tetejű atlétikai csarnokot közel 100 millió forintból helyreállíttattuk. Új kültéri kondipark létesült és ez évtől már korszerű gépekkel felszerelt fitneszterem áll az egyetemi polgárok rendelkezésére.

– A nemzetköziesítés egy feltörekvő campusnál alapkövetelmény. Hogy állnak e téren?

– A felsőoktatás nem létezhet határon túlmutató együttműködések nélkül. Általánosan megfigyelhető tendencia a nemzetközi láthatóságra és a külföldi hallgatók számának növelésére törekvés. Komoly figyelmet fordítunk a külkapcsolatok fejlesztésére, a csereprogramok minél színvonalasabb működtetésére, valamint az angol nyelvű képzések beindítására. Az intézmény nemzetközi szerepvállalása folyamatosan erősödik, melyet jól jelez, hogy a külföldi egyetemekkel kialakított élő és aktív partnerségi kapcsolatok száma folyamatosan nő. Kiemelkedő a kínai, a maláj, a török, az üzbég, a portugál és a spanyol egyetemekkel folytatott kooperáció. A területi elosztást tekintve az együttműködések száma természetesen a legmagasabb a szomszédos országokkal, elsősorban Szlovákiával, Ausztriával és Romániával élénk a kapcsolat. Jelenleg 7 különböző angol nyelvű és 4 magyar nyelvű szakunkon közel 70 külföldi hallgató tanul, akik több, akik mint 20 országból jöttek. Nagy sikerrel működik a nemzetközi közösségi színterünk és rendszeresek a külföldi hallgatók bevonásával szervezett kulturális rendezvények is. Célunk, hogy a hallgatók és az egyetemen tanuló külföldi diákok között létrejöjjön a hatékony integráció és a valódi kulturális párbeszéd.

– Gyakran kommunikálják, hogy egyre vonzóbb az egyetem. Mit jelent ez a számok nyelvén?

– A modellváltás egyik legnagyobb eredménye, hogy a 2021-es évhez képest 2022-ben 18,5 százalékkal növekedett a Nyíregyházi Egyetemre az általános felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók száma. Az idei évben – az országos 27 százalékos átlagot is meghaladva - csaknem 60 százalékkal emelkedett az intézményünkbe jelentkezők száma a tavalyi mutatókhoz képest.

A legnépszerűbb szakjaink közé tartozik továbbra is a repülőmérnöki alapképzési és a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. A csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint óvodapedagógus alapképzési szakok is sok jelentkezőt vonzottak. Nőtt a jelentkezések száma az agrár- és műszaki képzési területek szakjaira is.

– Milyen alapvető változás volt az idei felvételi eljárásban?

– A Nyíregyházi Egyetemen megszűnt az emelt szintű érettségi vizsga, mint bemeneti feltétel az alapképzési és osztatlan tanárképzési szakok esetében. A legtöbb szakunkon megszűnt a jogszabályi minimum ponthatár, illetve a kiemelt szakok állami ösztöndíjas szakterületi minimum pontszáma. Ebben az évben a többletpontokat a 2022-es felvételi eljárás szabályainak megfelelő pontrendszer szerint számolják. Fontos továbbá, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény decemberi módosítása szerint egyes két és négy féléves tanári mesterszak esetében a tizenkét féléves támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni az eddig igénybe vett féléveket, vagyis állami ösztöndíjas formában végezhető el a tanári mesterképzés.

Közös felelősségünk olyan egyetemet és olyan képzéseket kínálni a leendő hallgatóinknak, különösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében és a régióban élő családoknak, hogy a Nyíregyházi Egyetemen találják meg az oklevélszerzés számukra optimális feltételeit.

Ladányi Tóth Lajos