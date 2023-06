Napközis horgásztáborok

A vármegyei szövetség horgásztábora: július 17–21., Tiszanagyfalu, Szabadidő Park, érdeklődni és jelentkezni Biri Imrénél lehet (06-30/367-6355, e-mail: [email protected]); a Tiszaparti Horgász Egyesület tábora: augusztus 7–14., Gávavencsellő, Kacsa-tó, érdeklődni és jelentkezni Feller Jánosnál lehet (06-70/560-8061, e-mail: [email protected]); az Ecsedi Láp Horgászegyesület tábora: július 24–28., Nagyecsed, Báthory Anna Közösségi Tér, további információ: Zoltán István (06-30/504-9528, e-mail: [email protected]).

Horgásztanodák

Bujtos STE: augusztus 18–19., Nyíregyháza, Bujtosi-tavak, Szilágyi Zsolt (06-20/374-8010); Császárszállás HE: július 27–28., Nyíregyháza, Bujtosi-tavak, Pásztor László (06-70/315-9646); Kraszna HE: július 7–9., Kocsord, Kírva-lapos, Jakab János (06-30/841-4886); Natúra HE: június 29–30., Rakamaz, Nagy-Morotva, Biri Imre (06-30/367-6355); Nyírteleki STE: június 24–25., Nyírtelek, Sóstó, Szabó István (06-20/485-5727).