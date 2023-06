Berobbanhat a hőség és vele a klímaszezon. Mielőtt az autósok bekapcsolnák a klímaberendezést, célszerű szakemberrel átvizsgáltatni.

A klíma folyamatosan képes az utastér hőmérsékletének szabályozására, hűtésére. Ha elromlik, akkor a leggyakoribb hiba az, ha a hűtőközeg valamiért szivárog. Vagy a rendszerbe épített cső elhasználódik, megreped, vagy a tömítések nem megfelelően zárnak. A szennyeződések, baktériumok felfogására alkalmas pollenszűrő is eltömődhet.

– A klímarendszer kontrollját akkor is érdemes elvégeztetni, amennyiben semmilyen jel nem utal a meghibásodásra – jegyezte meg Márton János nyíregyházi autóklíma-specialista. – Az autó párás klímaberendezése táptalajt ad a megtelepedő vírusok, gombák, spórák, allergiát okozó anyagok elszaporodásának. A klíma működtetésével befújt levegő belélegzése megbetegedésekhez vezethet. Ezért is ajánlott évente legalább egyszer fertőtleníteni. A vírusok, a gombák eltávolítását a legújabb környezetbarát ózontechnológiával végzem. A technológia az ózon fertőtlenítő hatására épül. Az ózon aktív oxigénmolekulái tökéletesek a baktériumok okozta kellemetlen szagok megszüntetésére is. Az igaz, hogy a fertőtlenítést akár különböző spray-k segítségével házilag is el lehet végezni, ám ezek a beavatkozások nem jelentenek teljes megoldást.

– Az ózontechnológia viszonylag kevés időt vesz igénybe, vegyszermentes, a klímarendszert és a teljes utasteret fertőtleníti, a kórokozók nem tudnak ellenállni az ózon erejének, nem károsítja az autó elektromos rendszerét, a technológia környezetbarát, és behatol a legeldugottabb zugokba is.

Márton János hozzáfűzte: – A pollenszűrő cseréje 15 ezer kilométerenként javasolt. Az eltömődött szűrő nem képes átereszteni a kívánt levegőmennyiséget, ez csökkenti a klíma hatékonyságát.

Évente érdemes kontrolláltatni a légkondicionáló berendezésben található hűtőközeg és olaj mennyiségét, valamint a rendszer tömítettségét.

Aki évek óta elmulasztotta, hogy klímás szakemberhez vigye a kocsiját, ne lepődjön meg, ha az elszivárgott hűtőközeg révén lecsökkent a klíma hatásfoka.

LTL