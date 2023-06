A Szüret Utcza zenészei kényelmes varázsszőnyegen repítik a hallgatókat a smooth jazz dallamos világába. Meditáláshoz, egy kis lazításhoz éppoly nagy segítség, mint első randihoz. Az utazás hangulatát egy összeszokott baráti társaság biztosítja, akik a színpadon túl is megtalálják a közös hangokat. Ez adja zenéjük varázsát! A frontembert kerek dallamokkal helyettesítik. Becsukott szemmel játszanak, mert álmodni csak úgy lehet. A zenekar a Talentometer országos zenei tehetségkutató jazz kategóriájának döntőse volt 2011-ben, a Romantik névű daluk az országos Smoothjazz dalverseny 7. helyéig kúszott fel 2013-ban, a We Can Fly című daluk pedig a Jazzy Rádió által meghirdetett dalverseny 6. helyezettje lett 2014-ben. Három lemezt is kiadtak, Séta (2011) Kaland (2014) Szüret Utcza (2021). A nyíregyházi rajongóknak sem kell sokáig várni, hiszen a Zene Sóstón rendezvény sorozaton idén is színpadra lépnek július 26-án.