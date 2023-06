Ezt is kínálja június 3-án, szombaton 10 órától a Guido Lovasparkban a II. Jótékonysági Fókuszban a Móka Kutyás Versenynap. A szervezők az egyéni- és csapatversenyek mellett interaktív terápiás segítőkutya bemutatót tartanak, a programok között szerepel kutya szépségverseny is. A látogatók megismerkedhetnek a kutya fizioterápia lehetőségeivel, kipróbálhatják a kutyák szaglását különféle intelligencia játékok segítségével. A kisebbek a gyermeksátorba várják, a felnőttek akár egy frissítő masszázst is kérhetnek. A nevezők dönthetnek, melyik versenyszámban szeretnének indulni, ami nem kérdés, hogy a versenyre nevezők, a látogatók – a rendezvény teljes bevételével – a Fókusz Mentő- és Segítőkutya Egyesület munkáját támogatják.