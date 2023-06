A tartós hőség az egészséges emberek szervezetét is megterheli, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők. Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását, szerdától péntekig, június 23-án 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent a lakosság számára, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság rendszeres tájékoztatását.

Védőitalt kell biztosítani

Lapunk kérdésére dr. Takács Anikó nyírteleki háziorvos elmondta, hogy amikor hőségriasztásról kapnak felhívást, bizonyos gyógyszereket, injekciókat hűtőbe kell rakniuk, hogy ne melegedjenek túl, a rendelőben pedig a betegeknek ivóvizet kell biztosítani. – Amit ilyenkor mindenkinek meg kellene tennie, az az, hogy jobban odafigyelünk egymásra, az idősebbekre, egyedül élőkre, gyerekekre – részletezte a háziorvos. – A munkahelyeken védőitalt kell biztosítani, a munkát pedig úgy kell szervezni, hogy a szabadtéren dolgozók nehogy hőgutát, napszúrást kapjanak. Mindenkit megvisel ez a hőség, de a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket még inkább. Tehát fokozottan vigyázzanak azok, akinek krónikus betegségük van, így például magas vérnyomás, szívkoszorúér-szűkület, szívbillentyű-betegség, de azok is, akik véralvadásgátlót szednek, vagy akár a cukorbetegek is. Sokkal több folyadékot kell inni, mint máskor, és lehetőleg ne tartózkodjanak 10-15 óra között a napon. Még nyaralás alkalmával sem ajánlott ilyenkor a tűző napra kifeküdni. Ha nem tudnak árnyékba húzódni, viseljenek lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült inget.

Megelőzni a bajt

Dr. Takács Anikó azt ajánlja, hogy fél óránként, óránként igyunk ilyenkor vizet, érdemes esetleg a telefonon erre figyelmeztetést beállítani. Akiknek visszérbetegségük van, ne üljenek sokat egy helyben, ne lógassák sokáig a lábukat, mert hamar bedagad, inkább mozogjanak fél óránként és tegyék fel magasabbra a lábukat. Érdemes ilyenkor az érfalakat erősítő, úgynevezett venotónikumokat szedni. Nagyon sokféle gyógynövényalapú vénás keringésjavító gyógyszert lehet kapni vény nélkül a gyógyszertárakban, és ha sokat ülünk utazás alkalmával, hűsítő kenőccsel kenjük be a lábunkat. – Már az idén is volt, aki napszúrás tüneteivel keresett fel, de mivel még most megyünk csak a nyárba, nagyon oda kell figyelnie mindenkinek magára és másokra. Napszúrás esetén azonnal hűvös szobában kell lefeküdni, sok vizet inni, ha esetleg hányinger, fejfájás is fellépne, fontos ezek enyhítése, illetve a vérnyomás, keringés rendezése. Természetesen, ha súlyosabb tünetek jelentkeznek, azonnal értesíteni kell a mentőket vagy az orvost – hívta fel a figyelmet a háziorvos, és hozzátette: nagyon magas faktorú krémekkel kellene védeni magunkat az UV-sugárzás ellen nemcsak strandon, vízparton, hanem napközben is, ha kimegyünk az utcára. Az arcra minimum 50 faktoros, testre pedig a 30 faktoros napvédő krém a javasolt. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy gyereket vagy állatot is tilos az autóban hagyni, hiszen akár 70 Celsius-fok is lehet a kocsiban. Még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki, ezért ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot – tette hozzá.