– Magyarországon a foglalkoztatásban óriási különbségek vannak, de az elmúlt 13 év alatt az olló sokat szűkült. Az ország nyugati részében alig van munkanélküliség, szinte elfogyott a munkaerő, és bár a keleti a térségben is sokat csökkent a munkanélküségi ráta, itt van még potenciál és szerencsére már az ország olyan részeibe is érkeznek beruházások, ahol vannak még munkás kezek. A tőkének szeme van, és szeretne olyan helyekre menni, ahol helyben van a munkaerő, mert nem szeretné a termékét több száz kilométert utaztatni. A kormány szinte hetente jelent be újabb és újabb olyan beruházásokat, amelyek a keleti régióba érkeznek, éppen ezért szerintem Nyíregyházának is fel kell készülnie arra, hogy a legnagyobb kihívás, amivel a következő időszakban szembesülni fog, az az, hogy megtalálja a humán erőforrást mennyiségi és minőségi szempontól egyaránt. Nekünk, akik a foglalkoztatáspolitikában dolgozunk, nagy feladat, hogy munkához segítsük azokat, akik tudnak, akarnak és képesek is dolgozni. Azt azonban látnunk kell, hogy a magyar munkaerő mobilitása a nullához közelít, mindenki ott szeretne dolgozni, ahol él. Emiatt egyrészt meg kell teremtenünk a lehetőséget azoknak, akik ingáznak, de azoknak is, akik a lakóhelyüktől messzebb találnak munkát. Utóbbiaknak van szükségük az ilyen és ehhez hasonló szállásokra, ahol korszerű, jó körülmények között tölthetik el a munkán kívüli idejüket. Itt 200-an lakhatnak majd, és feltétel, hogy az építtető legalább 10 éven át munkásszállásként működtesse az épületet. Én biztos vagyok abban, hogy nem lesz nehéz feltölteni emberekkel a szállót – tette hozzá.

– Nyíregyháza felkészült – ezt mondta dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere, aki felidézte: az önkormányzat 2019-ben elindított egy nagyszabású gazdaságfejlesztési programot, aminek az egyik legfontosabb eleme, hogy az akkor 130 hektáros Ipari Parkhoz vásárolnak még 640 hektárt. 550-et már meg is vettek, 100-at pedig eladtak – a W-Scope 1200, a Boysen 400 munkahelyet teremt majd.

– Az a célunk, hogy minden nyíregyházinak színvonalas munkahelyet biztosítsunk, különös tekintettel a fiatalokra, akik itt tervezik a jövőjüket. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiban tanulók 60 százaléka nem nyíregyházi, a városban működő nagy foglalkoztatók dolgozóinak pedig a fele nem a városban lakik, így a programunk az egész megyére kihat. 2018-ban elindult a Nyíregyháza visszavár program is, ami a kormánytámogatás mellett további segítséget nyújt az első lakáshoz jutóknak, a Paktum Projekt négy munkacsoportja pedig azon dolgozik, hogy hidat képezzen a nagyfoglalkoztatók és a fiatal munkavállalók között. 2300 diák végzett az idén Nyíregyházán, közülük 4-500 tanul tovább, a többiek pedig kilépnek a munkaerő-piacra, és hasonló az arány a megye többi részében is, nekünk pedig erre fel kell készülni és jól kell kezelni a helyzetet. Az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a beruházók számára már nem az autópálya közelsége, és a közlekedési infrastruktúra megléte a legfontosabb szempont: mielőtt letelepednének valahol, azt vizsgálják meg, van-e ott elég jól képzett munkaerő. Én biztos vagyok abban, hogy az a szálló hamarosan megtelik és hogy továbbiakra is szükség lesz – tette hozzá a polgármester.

Herdon Istvántól, a Sandra cégcsoport vezérigazgatójától megtudtuk: a szálló a környezettudatosság jegyében készült, minden szobában van fürdőszoba, wc, hűtőszekrény és televízió. – A beruházás 1,5 milliárd forintba került, ennek a felét a kormány biztosította – mondta és hozzátette: a színvonalát tekintve ez inkább dolgozói apartman, ami kiváló körülményeket biztosít majd az itt lakóknak.

SZA