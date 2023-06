Megtalálták a Tiszában elmerült kislány holtestét, aki testvérével együtt pénteken Benknél ment be a folyóba. Mint ismert, a 11 és 9 éves testvérpárt az egyik rokonuk vitte el fürdeni, amikor a szörnyű tragédia történt. A kisebbik lányt sikerült kimentenie egy civilnek, testvérének holttestét hétfőn találták meg.

– A természetes vizek kockázatokat rejtenek. Alapszabály, hogy csak kijelölt helyeken, strandokon lehet fürdeni. A benki szakaszon a víz veszélyes, itt tilos a fürdőzés. Másik fontos szabály, hogy folyóba, tóba egyedül ne menjen be a gyerek, legyen ott mellette felnőtt. S egy egészen más stílusban kell fürdeni, mint egy medencében – mondta el lapunknak dr. Papp István, a Kelet- magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke elöljáróban.

Szonárral is keresték

A Tiszának ezen a szakászán nincs kijelölt fürdőhely, a víz gyorsan mélyül, ráadásul a sodrás is erős és pillanatok alatt elragadta a gyerekeket. Az egyiküket a baleset helyszínétől 200 méterre emelték ki a vízből, mentőhelikopter vitte kórházba. A nővérét azonban több napon át nagy erőkkel keresték. A hivatásos egységek munkáját szonártechnikával segítette a Kelet- magyarországi Speciális Mentő Egyesület is, melynek tagja dr. Papp István nyilatkozott szerkesztőségünknek.

A hétvégi tragédiával kapcsolatban elmondta, telefonon beszélt a kimentett kislánnyal, aki szerint 10-15 méterrel a homokpad után ő már nem észlelete a testvérét.

– Ez picit ellentmondásos azzal, amit a szemtanúk láttak, de a pánik miatt ilyenkor senki nem tudja teljes pontossággal visszaadni a történteket. Mi a homokpadtól a komplejáróig, mintegy másfél kilométeres szakaszon szonárral vizsgáltunk át a területet, ezzel az eszközzel a fenéken fekvő tárgyakat is nagy eséllyel meg lehet találni, azonban a gyerek testét a víz elsodorhatta, hiszen 4,5-5 km/ óra sebességű volt az áramlás, ami azt jelenti, hogy 2-3 óra alatt 10-15 kilométert is megtehetett a test, sajnos nem maradt reményünk a gyerek megtalálására – jegyezte meg dr. Papp István.

Teljesen más stílus...

Hozzátette, nagyon fontos arról beszélni hogyan is történt ez a baleset, mert a nyári szünidő elején figyelmeztető jel lehet a szülőknek s mindenkinek. – Engem mindig felháborít, amikor azt mondják: „elragadta a Tisza”, vagy „áldozatot követelt a Balaton”, mert ezek a mondatok az emberi felelősséget próbálják áthárítani a természetre vagy valami/ valaki másra, holott ezekben a történetekben nagyrészt az ember hibázik.

A legalapvetőbb szabály, hogy fürdeni csak kijelölt helyen szabad, a természetes fürdővizek tulajdonságait figyelembe véve!

Mit jelent ez? Teljesen más stílusban kell fürdeni, mint egy medencében. A kijelölt szabadstrandokon sincs egyenletes talaj a lábunk alatt, a meder természetes alakulásával (pl. a folyó áradásával) kialakulhatnak mélyedések, barázdák vagy bármilyen más akadály (nagyobb méretű kövek) nehezítheti az úszást – mondta a speciális mentő, aki hangsúlyozta: felnőtt nélkül soha ne menjen be a vízbe a gyerek, még ha tud úszni, akkor sem.

Biztonságot jelent a felnőtt

– Annak idején az édesapámmal, – aki a Szamos mellett nőtt fel – gyakran jártunk a tiszai strandokra. Nálunk az volt a gyakorlat, hogy mindig a felnőtt ment be először a vízbe, felmérte a terepet, és ahol ő megállt, azon a képzeletbeli vonalon túl, már nem mehettek beljebb a gyerekek. Ez adott egyfajta biztonságot nekünk is, hiszen a felnőtt közvetlen közelében fürödtünk, aki bármikor segítségünkre volt, másrészt szem előtt voltunk mi is – említett egy személyes példát dr. Papp István, aki sajnálattal jegyezte meg, hogy gyakran látja a Balatonnál, hogy míg a felnőtt a parton pihen, addig a gyerek a vízben pancsol, egyedül.

– Még a jól úszók sem tudnak veszélyhelyzetben racionálisan gondolkodni, ezért a felnőttek is jobban teszik, ha nem egyedül, legalább párban úsznak a szabadban. Mondok egy példát, ami szemlélteti mi a különbség ha folyóban vagy tóban fuldoklik valaki. A tévhittel ellentétben a fuldoklás csendes esemény, nem jár mindig csapkodással, kapálódzással, néhány ritka helyzeten kívül a fuldokló képtelen segítséget hívni, ám ha higgadt marad és felfekszik a vízre vagy egy minimális mozgással a felszínen tartja magát a sodrás a folyópart felé tolja. Ugyanez nem jellemző a tavaknál. A jól úszók merészebbek az átlagnál, s kilométerekre beúsznak a Balatonba, tegyük fel, hirtelen esni kezd az eső . A csapadék hatására vízfelszín felett akkora páratartalom keletkezik, hogy hiába tartja ki a vízből a fejé, alig kap oxigént az úszó a dús páratartalma miatt. Ráadásul tavakban a sodrás befelé húzza a testet. Gondoljuk ezt végig, mielőtt vállaljuk a kilométeres karcsapásokat. Nem beszélve az alkoholfogyasztásról, ami még inkább „felbátorítja” az ilyen „akciókra” az embereket.

Nem szégyen felvenni

dr. Papp István beszélt arról is, a fuldokló embert nem olyan egyszerű kimenteni, mert pánikol. Mindig valamilyen tárggyal, kötéllel közelítsünk felé, és a hajánál fogva a legbiztonságosabb kihúzni a vízből.

– Egy másik fontos dolog, a mentőmellény, amit folyón, tavon egyaránt hordani kellene, főként azoknak, akik nem tudnak úszni. Ennek ellenére jókedvűen vízibicikliznek, csónakáznak a vizeken. Elindult egy újszerű kezdeményezés, ami reméljük elterjed. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a Balaton környéki standokon különböző méretű, gyermeknek való mentőmellényeket biztosít ingyen, egész napra. Csak le kell akasztani a biztonsági eszközt egy állványról, egy mozdulattal megelőzhető a tragédia. KO