A Reading in English Competition angol nyelvi verseny bármelyik kategóriájában az első hat helyezés valamelyikét elért versenyzők lehetőséget kapnak arra, hogy választott olvasmányukkal jelentkezzenek az Ideas to Share 2023 regionális versenyre, amelyre megyénként a három legjobb versenyzőt hívták be, összesen 12 tanulót.

Az olvasmány alapján ki kellett választaniuk azt a gondolatot, elképzelést, látásmódot, ötletet, amelyet ebből a könyvből merítettek és amelyet szívesen megosztanának másokkal (Ideas to Share).

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója, Dezső Laura Emma 9. D osztályos tanuló 1. helyezést ért el, nyereménye egy ingyenes angliai-párizsi út. Szaktanára: Kurucsó Andrea