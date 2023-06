Természetes nem egyedül áll neki a 30 méter hosszú finomság elkészítésének június 10-én, szombaton, hanem helyi általános iskolások segítik az ízletes Guinness-rekord sikerét. A gyerekeknek is nagy élményben lesz része, hiszen teljes erőbedobással kell részt venniük az egész folyamatban, az apró kezekre már a dagasztásnál is szükség lesz, nekik kell majd a kakaót is ráhinteni, de a feltekerésnél, és sütésnél is tudnak segíteni a diákok. A Guinness-rekord magyar elnöke is Mátészalkára érkezik, hogy hivatalossá tegye a kísérletet. Miért pont erre a kakaós kalácsra esett a választás, hogy egy ekkora tekercshez mennyi és milyen alapanyag szükséges, és az elkészült 30 méter hosszú csokis finomságnak mi lesz a sorsa, kiderül a podcast beszélgetésből.