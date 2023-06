Nagy volt a nyüzsgés szerdán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Digitális Alkotóműhelyében a Lányok 4.0 rendezvényen, ahol tíz állomáson próbálhatták ki magukat a lányok különböző fiús szakmákban. Megismerkedhettek többek között a hegesztőszimulátorral, a 3D nyomtatóval, beszélgethettek humanoid robottal, lézervágó segítségével készíthettek medált, kollaboratív robottal leutánozva a mozgást, a robotkart mozgatva rajzolhattak pólóra, táskára, vagy akár egy különleges tandembiciklire is felpattanhattak. Közel száz fiatal vett részt a nem mindennapi rendezvényen a szakképzési centrumból, a Bem József és a Móricz Zsigmond Általános Iskolákból. A program részeként a lányok a Michelin Hungária Kft. telephelyét is megnézhették, és betekintést nyerhettek a gyártási folyamatokba.

Pivonka Szilvia, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese köszöntötte a lányokat, és elmondta: a rendezvény célja, hogy a hagyományosan fiúsnak gondolt szakmák – műszaki, tudományos és informatikai területek – körüli sztereotípiákat lebontsák.

Szabó Róbert, a Michelin Hungária Kft. személyügyi vezetője elmondta, hogy cégük elkötelezett a sokszínűség és a befogadás mellett.

– Hiszünk abban, hogy a teljesítményünk egyik fontos mozgatórugója a különbözőségeinkben rejlik. Ezért 2016 októberében 50 vállalat között a Michelin Hungária Kft. is vállalta, hogy az Európai Sokszínűségi Karta Magyarország egyik aláírójaként előmozdítja a sokszínű munkahelyek kialakítását, egyúttal azt is, hogy tiszteletben tartjuk az egyenlő bánásmódot, és konkrét lépéseket teszünk egy sokszínű szervezeti kultúra létrehozása érdekében. A mai nap programjával arra biztatjuk az ifjú hölgyeket, hogy bátran válasszanak olyan szakmákat, amelyek eltérnek a hagyományos női-férfi szereposztástól, mert ha motiváltak, bármit meg tudnak tanulni – részletezte Szabó Róbert, és hozzátette: a lányok napján számos jó példát mutattak arra a gyárlátogatás során, hogy a náluk dolgozó hölgyek milyen kiválóan megállják a helyüket ipari és műszaki területeken.

Meggyőző eredmények

A megnyitó után a résztvevők három előadást hallhattak olyan iskolák diákjaitól, amelyekben a lányok sikeresen helytállnak fiús pályákon. Vajsz Emese Vanda a Vásárhelyi Pál Technikumban tanul. A nővére hatására kezdett érdeklődni a vízügyi szakma iránt, ő jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karára jár Baján.

– A nővérem sikerei is ösztönöztek arra, hogy bátran válasszam én is az ÉVISZ-t. A nyílt napon azonnal megtetszett, hogy nem egy átlagos középiskola. A szakmához kapcsolódó laborok, műhelyek világa még jobban felkeltette az iskola iránti érdeklődésemet. Az ÉVISZ több mint egy iskola, nagyon családias, baráti és támogatói a közösség, az oktatók is rögtön szívélyesen fogadtak minket. A lányoknak az iskolában kivételezett helyzetük van, hiszen az osztályokban kevesebben vannak, mint a fiúk. A tanulmányokban azonban nem láttam különbséget, mindig a minőség volt a fontos. Idén jelentkeztem az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére, ahol az országos döntőbe többségében fiúk jutottak, ennek ellenére a dobogóra csak lányok kerültek. Úgy gondolom így négy év után is, hogy jó pálya ez a lányoknak, a technikusi év elvégzése után én is a bajai Víztudományi Karra szeretnék menni, mert mérnöknek lenni nagyon menő – mondta Vajsz Emese.

Kevesen, de erősen

Marczis Katalin a Bánki Donát Technikumban elektronikát tanul.

– A Bánki a vármegye legnagyobb műszaki középiskolája, a mérnökképzés előszobájának is nevezik, mert nagyon jó felkészítést kapunk az oktatóktól. Az országos versenyeken elért eredményeink ezt jól demonstrálják. Már negyedik éve vagyok tagja a Bánki Robot Teamnek is, amivel rengeteg versenyre jutottunk el. Innovációs versenyen is indultam egy okos munkavédelmi sisakkal, a Kincs Smart Family Fesztiválon pedig középiskolás csapatként mi indultunk felnőttcsapatokkal szemben, és az országos döntőbe jutottunk egy különleges tandembiciklivel. A Bánki Autó Team csapata diákokból és tanárokból áll, akik autót építenek, és 24 órán keresztül megállás nélkül kell a járművel közlekedni, hogy minél több kört tegyenek meg. Idén két lány is volt a csapatban, még Farkas Bertalannal is találkozhattunk. Ha újra kezdhetném, akkor is a Bánkit választanám, pedig körülbelül 900 diák közül öten vagyunk lányok. Nagyon támogató, segítőkész közösség – mesélte Marczis Katalin, és hozzátette: az osztályban is egyedül volt lány a négy év alatt, de mindenben számíthatott a fiúkra, és hozzá is bátran fordulhattak a fiúk.

Művészet és technika

Zolcsák Viktória tipikusan lányos szakmát tanul a Wesselényi Miklós Technikumban, de olyan tevékenységbe kapcsolódott bele, amiben alapvetően fiúk szerepelnek. A Tekerd csoport 2014 óta működik, legóból készítenek mozaikképeket, először 2017-ben mutatták meg a fantasztikus műveiket a Múzeumok Éjszakáján. Idáig csak fiúkból állt a csapat, most már ketten vannak lányok. Számítógépes program segítségével terveznek meg egy képet, majd legóból rakják ki. Az Amerikai Nagykövetségnek és a Marvelnek is készítettek már alkotást.

Az egész napos rendezvényen a lányok érdeklődve járták végig az állomásokat, és fiúkat meghazudtoló módon hegesztettek, forrasztottak, vagy mozgatták a robotkart. LN