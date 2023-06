Bővíteni kell a kapacitásokat

A rendezvényen dr. Podlovics Roland, a megyeszékhely alpolgármestere kiemelte: a város önkormányzata 2019-ben kezdte meg az ipari park 130 hektáros területének tudatos fejlesztését, s mára több mint 500 hektár áll a befektetők és a vállalkozások rendelkezésére. Márpedig az ipari parkba érkezők vállalatoknak stabil áram- és gázellátásra van szükségük, ezért a Befektetés-ösztönzési Stratégia részeként a hálózatokat is fejleszteni kell.

– Kiváló kapcsolatot ápolunk a TITÁSZ-szal és a TIGÁZ-zal, s a közös munka eredményeként az elektromos hálózat egy új alállomással gyarapszik, és 184 MVA kapacitással bővül a hálózat az első fázisban. A gázhálózat korszerűsítése két ütemben készül el, s a munkálatoknak köszönhetően 30 ezer köbméteres óránkénti igény kiszolgálására lesz alkalmas – ismertette a nagyberuházás elemeit az alpolgármester.

A rendezvényen jelen volt Péli Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, aki kiemelte: folyamatosan javul az ellátásbiztonság, egyre kevesebb a szolgáltatáskimaradás, az üzemzavarokat pedig a korábbiaknál gyorsabban hárítják el a TITÁSZ munkatársai.

Okos eszközöket is bevetnek

– Az ügyféligények kielégítésének érdekében folyamatos fejlesztésekre van szükség a vármegye területén, ezért 64 kilométernyi elosztóhálózatot építünk, 52 új transzformátorállomást telepítünk, továbbá a megyeszékhely üzemének ellátási területén közel 14 ezer új fogyasztásmérőt szerelnek fel a munkatársaink, ezzel is növelve az ellátásbiztonságot. Napjainkban elengedhetetlen, hogy keressük az innovatív megoldásokat és eljárásokat, ezért mi is folyamatosan vizsgáljuk ezeket, hogy megbirkózzunk az energetikai kihívásokkal és a fogyasztók ellátásnak biztonságát még magasabb szintre emeljük. Ezért az idén év végéig közel 80 ezer okos fogyasztásmérőt csatlakoztatunk társaságunk hálózatához, és az a célunk, hogy ezek száma 2030-ra meghaladja a 240 ezret. Emellett drónokat is bevetünk a hálózat ellenőrzésére – ismertette az innovatív eljárásokat Péli Balázs, akitől azt is megtudtuk, a TITÁSZ nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre: folyamatosan dolgoznak a berendezések madárbaráttá tételén, és ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolnak a természetvédelmi szervezetekkel.

Drónok is ellenőrzik a hálózatot

Az innovatív megoldások keresése és alkalmazása az OPUS TIGÁZNÁL is kiemelt jelentőséggel bír, mely az idén többek között okos nyomásszabályozó állomások telepítésében ölt testet.

Az új technológiák alkalmazásáról Antal Sándor hálózatüzemeltetési igazgató mesélt lapunknak.

Mint mondta, jelenleg is tart annak az aktív korrózióvédelmi hálózatnak a tesztelése, ami a még meglévő acélvezetékek védelmét biztosítja. A projekt tavaly indult, és ma már kiváló hatékonysággal üzemel.

– Digitális záródugók alkalmazásának lehetőségét is vizsgáljuk. Ezek a használaton kívüli fali, illetve telkeken lévő felállások monitorozására szolgál. E területeken nincs fogyasztás, ám a berendezéseknek köszönhetően nyomon követhetjük, történik-e illetéktelen gázvételezés, esetleg van-e szivárgás a rendszerben. A drónok bevetését a TITÁSZ-hoz hasonlóan mi is teszteljük. Ez a hálózat ellenőrzésében nagy segítség. Megkönnyíti a munkát a nehezen megközelíthető helyeken, másrészről pedig jelentősen meg is gyorsítja, hiszen e területeket jellemzően gyalog járják be a kollégák. A felszíni közműveknél sokkal gyorsabban észrevehetők a szivárgások és a különféle rendellenességek a modern drónok használatával – hívta fel a figyelmet Antal Sándor. MI